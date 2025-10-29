יולי אדלשטיין הודח מוועדת החוץ והביטחון של הכנסת

יו"ר הקואליציה אופיר כץ הודיע היום לח"כ יולי אדלשטיין על הדחתו מוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. כץ נימק את הדחה בכך שאדלשטיין הצביע בשבוע שעבר בניגוד לעמדת הסיעה ובשל מה שהוגדר כ"הפרות חוזרות של המשמעת הסיעתית".

בנוסף, אדלשטיין לא יוכל להעלות חקיקה פרטית ולדבר בשם סיעת הליכוד במליאה למשך חודשיים.

אדלשטיין הצביע בשבוע שעבר בעד חוק החלת הריבונות על יהודה ושומרון, זאת בניגוד לעמדת סיעת הליכוד. ההצבעה נערכה במהלך ביקורו של סגן נשיא ארצות הברית ג'יי. די. ואנס בישראל ועוררה ביקורת בארצות הברית.

בעקבות הזעם האמריקני פרסמה לשכת ראש הממשלה הודעה בשפה האנגלית בה נאמר בין היתר כי אדלשיין הוא "חבר כנסת ממורמר". כעת אדלשטיין משלם מחיר על הצבעה זו.