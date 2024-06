אוהדים אנגלים עוררו מתיחות ביורו 2024, זאת לאחר שבכמה הזדמנויות שרו באופן מופגן שיר שמרגיז מאוד את מארחי הטורניר הגרמנים. מדובר בשיר ילדים בריטי מימי מלחמת העולם השנייה המהלל הפלת מפציצים גרמנים מעל שמי בריטניה. הדברים עוררו את זעמם של הגרמנים. שגריר גרמניה בבריטניה פנה אתמול ברשתות לאוהדים הבריטים וכתב: "אל תעליבו את המדינה המארחת. אנחנו לא אמורים לעסוק בסוגייה זו".

Ten German Bombers,the song they tried to ban🤣 pic.twitter.com/fLjG9Ldp4t