מהומות באצטדיון טדי: אוהד בית"ר ירושלים נעצר לאחר שהדליק אבוקה ביציע, עימותים התפתחו מול השוטרים

מהומות באצטדיון טדי בעקבות מעצר אוהד שהדליק אבוקה ביציע
ארבעה שוטרים נפצעו באורח קל במהומות באצטדיון טדי שהחלו לאחר שקצין משטרה עצר אוהד שהדליק אבוקה ביציע. שני אוהדים נעצרו בגין תקיפת שוטר
מחבר חיים גולדיטש
אבוקה ביציע בית"ר באצטדיון טדי
אבוקה ביציע בית"ר באצטדיון טדי צילום: דוברות המשטרה

מהומות פרצו הלילה (שלישי) באצטדיון טדי בירושלים בו התקיים משחק בין בית"ר ירושלים לפועל חיפה. המשטרה עצרה אוהד ביציע של בית"ר בחשד שהדליק אבוקה ביציע במחצית הראשונה של המשחק. המעצר עורר עימותים בין האוהדים למשטרה, לפחות שניים נעצרו בחשד שתקפו שוטרים והשליכו לעברם חפצים וכיסאות.

במשטרה דיווחו שאוהדים התנפלו על קצין המשטרה בזמן שעצר את החשוד. כוח משטרה שנחלץ לעזרתו הותקף גם הוא על ידי אוהדים, כך אמרו במשטרה, והוסיפו כי ארבעה קצינים נחבלו באורח קל ואחת מהם נזקקה לטיפול רפואי בבית חולים.

בחודש אפריל נפגע ילד בן 7 וחצי מאבוקה במהלך משחק בין בית"ר ירושלים למכבי חיפה באצטדיון טדי. מהדסה עין כרם נמסר כי "הילד סבל מכוויות בדרגה 2 בבית החזה, מצבו קל והוא מטופל על ידי צוות המלר"ד ומומחי כירורגיה פלסטית". הצהרת תובע לקראת כתב אישום הוגשה זמן קצר לאחר מכן נגד החשוד בשיגור הזיקוק. 

בית הדין המשמעתי של ההתאחדות לכדורגל החליט בחודש מאי להפחית לבית"ר נקודה ממאזנה. בית הדין הרשיע את המועדון בהתפרעות אוהדים בנסיבות מחמירות בעניין זה, השלכת חפצים מיציע ליציע, והפחית ממאזנה של בית"ר נקודת ליגה בפועל.

