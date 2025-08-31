כאן רשת ב

שידור ישיר: בית"ר ירושלים מארחת את מכבי חיפה

שידור ישיר: בית"ר ירושלים מארחת את מכבי חיפה
שתי הקבוצות רוצות להמשיך במומנטום שלהן ממחזור הפתיחה | המשחק המרכזי ישודר מדי שבוע בכאן רשת ב
מחבר חן ביאר
אוהדי בית"ר ירושלים ומכבי חיפה, ארכיון
אוהדי בית"ר ירושלים ומכבי חיפה, ארכיון צילום: אורן בן חקון, פלאש 90

בית"ר ירושלים מארחת כעת (ראשון) את מכבי חיפה במסגרת המחזור השני של ליגת העל Winner בכדורגל.

שתי הקבוצות פתחו את העונה במוקדמות של מפעלים אירופיים והודחו, אך את הליגה פתחו עם ניצחונות. מכבי חיפה הודחה בסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג נגד ראקוב הפולנית, והביסה במחזור הפתיחה מכבי בני ריינה 0:4. בית"ר ירושלים הודחה באותו שלב במוקדמות הקונפרנס ליג נגד ריגה הלטבית ופתחה את הליגה עם ניצחון על סכנין.

המשחק המשחק המרכזי ישודר הערב ובכל שבוע בכאן רשת ב. השידור הערב בשעה 20:20 | שדר: חן ביאר | פרשן: גילי ורמוט

