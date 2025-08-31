שידור ישיר: בית"ר ירושלים מארחת את מכבי חיפה

בית"ר ירושלים מארחת כעת (ראשון) את מכבי חיפה במסגרת המחזור השני של ליגת העל Winner בכדורגל.

שתי הקבוצות פתחו את העונה במוקדמות של מפעלים אירופיים והודחו, אך את הליגה פתחו עם ניצחונות. מכבי חיפה הודחה בסיבוב השלישי של מוקדמות הקונפרנס ליג נגד ראקוב הפולנית, והביסה במחזור הפתיחה מכבי בני ריינה 0:4. בית"ר ירושלים הודחה באותו שלב במוקדמות הקונפרנס ליג נגד ריגה הלטבית ופתחה את הליגה עם ניצחון על סכנין.

המשחק המשחק המרכזי ישודר הערב ובכל שבוע בכאן רשת ב. השידור הערב בשעה 20:20 | שדר: חן ביאר | פרשן: גילי ורמוט