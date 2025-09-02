יחלום בספרדית: מנור סולומון עבר לוויאריאל

יחלום בספרדית: מנור סולומון עבר לוויאריאל
הכדורגלן הישראלי, ששייך לטוטנהאם האנגלית, הושאל לשנה ל"צוללת הצהובה" מספרד - וישחק בליגת האלופות
מחבר ליאן וילדאו
Getting your Trinity Audio player ready...
מנור סולומון
צילום: אי-פי

הכדורגלן הישראלי מנור סולומון עובר לקבוצה הספרדית ויאריאל. כך פורסם לפנות בוקר (שלישי) באתר הרשמי של הקבוצה. סולומון, ששייך לטוטנהאם האנגלית, הושאל ל"צוללת הצהובה" לתקופה של שנה.

הקבוצה הספרדית, שמשחקת בליגה הראשונה בספרד, תשתתף השנה בליגת האלופות, שם מצפה לסולומון מפגש מול ישראלי נוסף - אוסקר גלוך, שמשחק במדי אייאקס ההולנדית.

ישחק לראשונה בספרד - ויחזור לליגת האלופות. מנור סולומון (קרדיט: חשבון הפייסבוק של ויאריאל)

הקשר בן ה-26 חתם בטוטנהאם הלונדונית ב-2023 ולא זכה לקבל הרבה דקות על המגרש. בשנה שעברה הוא הושאל ללידס יונייטד, ששיחקה בליגה השנייה באנגליה ועזר לקבוצה לחזור לליגה הבכירה.

עוד בנושא

דני אבדיה בדרך לסל

אל אל ישראל: הנבחרת הדהימה את צרפת ביורובאסקט

שון וייסמן

העברת שון וייסמן לקבוצה בגרמניה בוטלה בשל מחאת אוהדים

 

  

תגיות |
בחירת העורכת
  • 1+1 עם אהוד בנאי
    "מרגיש כמו חייזר בחברה הישראלית": 1+1 עם אהוד בנאי
  • עם פוטין, קים ג'ונג און וארדואן: "פסגת הרשע" העולמית בסין יצאה לדרך
    עם פוטין, קים ג'ונג און וארדואן: "פסגת הרשע" יצאה לדרך
  • דני אבדיה בדרך לסל
    סנסציה: נבחרת ישראל הדהימה את צרפת ביורובאסקט
  • היסטוריה בסין: ריאה של חזיר הושתלה בגוף אדם
    פריצת דרך היסטורית בסין: ריאה של חזיר הושתלה בגוף אדם
  • פגשה את סלימאני, ראיינה את ראיסי: היהודייה שהגיעה הכי קרוב שאפשר לאויב
    פגשה את סולימאני: היהודייה שהגיעה הכי קרוב שאפשר לאויב

אולי יעניין אותך