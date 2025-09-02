יחלום בספרדית: מנור סולומון עבר לוויאריאל

הכדורגלן הישראלי מנור סולומון עובר לקבוצה הספרדית ויאריאל. כך פורסם לפנות בוקר (שלישי) באתר הרשמי של הקבוצה. סולומון, ששייך לטוטנהאם האנגלית, הושאל ל"צוללת הצהובה" לתקופה של שנה.

הקבוצה הספרדית, שמשחקת בליגה הראשונה בספרד, תשתתף השנה בליגת האלופות, שם מצפה לסולומון מפגש מול ישראלי נוסף - אוסקר גלוך, שמשחק במדי אייאקס ההולנדית.

ישחק לראשונה בספרד - ויחזור לליגת האלופות. מנור סולומון (קרדיט: חשבון הפייסבוק של ויאריאל)

הקשר בן ה-26 חתם בטוטנהאם הלונדונית ב-2023 ולא זכה לקבל הרבה דקות על המגרש. בשנה שעברה הוא הושאל ללידס יונייטד, ששיחקה בליגה השנייה באנגליה ועזר לקבוצה לחזור לליגה הבכירה.