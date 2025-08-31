יורובאסקט 2025 בשידור ישיר: נבחרת ישראל נגד צרפת

נבחרת ישראל בכדורסל משחקת כעת (ראשון) נגד נבחרת צרפת, הפייבוריטית לזכות במקום הראשון בבית ד', במסגרת המחזור השלישי של שלב הבתים של היורובאסקט, אליפות אירופה לנבחרות.

שידור ישיר בכאן רשת ב מ-17:55 | שדר: ליאן וילדאו | פרשן: רוני בוסאני

ישראל הגיעה למשחק לאחר ניצחון על איסלנד במשחק הבכורה והפסד למארחת מפולין אמש, 66:64. בשני המשחקים הראשונים בלט בעיקר דני אבדיה, שאמש קלע 23 נקודות וליקט 9 ריבאונדים, אך גם החטיא את הזריקה המכרעת בשניות הסיום.

היריבה מצרפת, עם ארבעה שחקני NBA, פתחה את הטורניר עם שני ניצחונות - על בלגיה ואמש 103:95 על סלובניה.

ישראל משחקת בבית יחד עם נבחרות צרפת, פולין, סלובניה, איסלנד ובלגיה. ארבע הנבחרות הראשונות בבית יעלו לשלב שמינית הגמר.

במשחק נוסף שנערך היום בבית "הישראלי" סלובניה גברה על בלגיה 86-69 ניצחון ראשון לסלובניה באליפות והיא במאזן 2-1 שלילי. גם בלגיה במאזן זהה והיא תהיה יריבתה הבאה של ישראל מחרתיים, במה שמסתמן כמשחק מפתח להעפלה לשמינית הגמר. לוקה דונצ'יץ' הצטיין בסלובניה עם טריפל-דאבל של 26 נק', 11 אסיסטים ו-10 כדורים חוזרים.

משחקי נבחרת ישראל ישודרו בשידור חי בכאן רשת ב. רשימת המשחקים הנוספים של הנבחרת: