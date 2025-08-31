כאן רשת ב

יורובאסקט 2025 בשידור ישיר: נבחרת ישראל נגד צרפת

יורובאסקט 2025 בשידור ישיר: נבחרת ישראל נגד צרפת
נבחרת ישראל פוגשת אחת הנבחרות הכי חזקות בעולם במסגרת המחזור השלישי של שלב הבתים באליפות אירופה לנבחרות | שידור ישיר בכאן רשת ב
מחבר ליאן וילדאו
Getting your Trinity Audio player ready...
דני אבדיה במשחק נגד פולין ביורובאסקט 2025, אמש
דני אבדיה במשחק נגד פולין ביורובאסקט 2025, אמש צילום: רויטרס

נבחרת ישראל בכדורסל משחקת כעת (ראשון) נגד נבחרת צרפת, הפייבוריטית לזכות במקום הראשון בבית ד', במסגרת המחזור השלישי של שלב הבתים של היורובאסקט, אליפות אירופה לנבחרות.

שידור ישיר בכאן רשת ב מ-17:55 | שדר: ליאן וילדאו | פרשן: רוני בוסאני

ישראל הגיעה למשחק לאחר ניצחון על איסלנד במשחק הבכורה והפסד למארחת מפולין אמש, 66:64. בשני המשחקים הראשונים בלט בעיקר דני אבדיה, שאמש קלע 23 נקודות וליקט 9 ריבאונדים, אך גם החטיא את הזריקה המכרעת בשניות הסיום.

היריבה מצרפת, עם ארבעה שחקני NBA, פתחה את הטורניר עם שני ניצחונות - על בלגיה ואמש 103:95 על סלובניה.

ישראל משחקת בבית יחד עם נבחרות צרפת, פולין, סלובניה, איסלנד ובלגיה. ארבע הנבחרות הראשונות בבית יעלו לשלב שמינית הגמר.

במשחק נוסף שנערך היום בבית "הישראלי" סלובניה גברה על בלגיה 86-69 ניצחון ראשון לסלובניה באליפות והיא במאזן 2-1 שלילי. גם בלגיה במאזן זהה והיא תהיה יריבתה הבאה של ישראל מחרתיים, במה שמסתמן כמשחק מפתח להעפלה לשמינית הגמר. לוקה דונצ'יץ' הצטיין בסלובניה עם טריפל-דאבל של 26 נק', 11 אסיסטים ו-10 כדורים חוזרים.

משחקי נבחרת ישראל ישודרו בשידור חי בכאן רשת ב. רשימת המשחקים הנוספים של הנבחרת:

  • יום שלישי, 2 בספטמבר, 15:00: ישראל נגד בלגיה
  • יום חמישי, 4 בספטמבר, 18:00: ישראל נגד סלובניה

עוד בנושא

דני אבדיה חוגג במשחק נגד איסלנד ביורובאסקט 2025

יורובאסקט 2025: ישראל הפסידה לפולין 66:64

נבחרת ישראל בכדורסל עד גיל 19 חוגגת ניצחון על קמרון

הישג: ישראל ברבע גמר אליפות העולם בכדורסל עד גיל 19

 

תגיות |
בחירת העורכת
  • שון מנדס בהופעה בהונגריה, מוקדם יותר החודש
    שון מנדס: "להפוך כאב וסבל לשנאה לעם היהודי - דבר שגוי"
  • כך חוסלה הצמרת האיראנית
    כך חיסלה ישראל את הצמרת האיראנית
  • 90 שנה לקפה כסית: הסודות של בית הקפה המיתולוגי נחשפים
    יוקרה וריכולים: 90 שנה לבית הקפה המיתולוגי בת"א
  • עבור בצע כסף: הצעירים הנורמטיביים שהופכים למבריחי סמים בשירות ארגוני הפשיעה
    הצעירים הנורמטיביים שהופכים למבריחי סמים
  • התקפת צחוק: אודי כגן מביא את הפוסט-טראומה לבמת הסטנדאפ
    התקפת צחוק: אודי כגן מביא את הפוסט-טראומה לבמת הסטנדאפ

אולי יעניין אותך