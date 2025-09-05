מוקדמות המונדיאל: נבחרת ישראל פוגשת את מולדובה

מוקדמות המונדיאל: נבחרת ישראל פוגשת את מולדובה
נבחרת ישראל תפגוש את מולדובה למשחק הרביעי במסגרת מוקדמות גביע העולם, כשבמאזנה שני ניצחונות והפסד אחד. המשחק משודר בכאן רשת ב
מחבר יואב בורוביץ'
נבחרת ישראל בכדורגל
נבחרת ישראל בכדורגל צילום: פלאש 90

נבחרת ישראל בכדורגל תמשיך את דרכה הערב (שישי) במוקדמות מונדיאל 2026, כשתפגוש את נבחרת מולדובה במשחק חוץ. האזינו לשידור המשחק בכאן רשת ב (שדרן: חן ביאר, פרשן: תום בנאדו)

עבור ישראל יהיה זה המשחק הרביעי במסגרת בית ט' של טורניר מוקדמות גביע העולם. הנבחרת בכחול-לבן ממוקמת נכון לרגע זה במקום השני עם 6 נקודות, אחרי שני ניצחונות והפסד אחד.

הנבחרת מרחק שש נקודות מנורווגיה שבמקום הראשון (עם משחק עודף), ועם שלוש נקודות מעל איטליה (משחק חסר) שבמקום השלישי ואסטוניה (משחק עודף) שבמקום הרביעי. במקום החמישי והאחרון בבית נמצאת יריבת ישראל מולדובה עם 0 נקודות ושלושה הפסדים. 

עד כה ישראל ניצחה את אסטוניה במשחק "ביתי" (הנבחרת לא מארחת משחקים בארץ בשל המלחמה) בתוצאה 1:2, הפסידה במשחק "ביתי" נוסף 4:2 לנרווגיה וניצחה פעם נוספת את אסטוניה, 1:3 במשחק חוץ. 

הרכב נבחרת ישראל: דניאל פרץ, אלי דסה, דור פרץ, סתיו למקין, עידן נחמיאס, רוי רביבו, דן ביטון, אליאל פרץ, אוסקר גלוך, מנור סולומון, תאי בריבו.


