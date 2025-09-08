מוקדמות המונדיאל: ישראל פוגשת את איטליה

הנבחרת של רן בן שמעון תנסה להפתיע את היריבה מארץ המגף. ישראל מגיעה למשחק לאחר ניצחון 0:4 על מולדובה. המשחק נערך בהונגריה. שידור ישיר בכאן רשת ב'

נבחרת ישראל בכדורגל מתמודדת כעת נגד נבחרת איטליה במסגרת מוקדמות המונדיאל. הכחולים-לבנים מגיעים למפגש אחרי ניצחון חוץ מרשים בסוף השבוע - 0:4 על מולדובה.

גם היריבה מאיטליה מגיעה משחק במטרה להמשיך במומנטום, אחרי ניצחון 0:5 על אסטוניה. מדובר במשחק בית של ישראל, שנערך בהונגריה.

הרכב נבחרת ישראל: דניאל פרץ, אלי דסה, סתיו למקין, עידן נחמיאס, רוי רביבו, ענאן חלאילי, דן ביטון, אליאל פרץ, מנור סולומון, אוסקר גלוך, דור פרץ.

נבחרת ישראל קיימה עד כה ארבעה משחקים במסגרת בית המוקדמות, כשבמאזנה שלושה ניצחונות לעומת הפסד בודד. הנבחרת השיגה שני ניצחונות על אסטוניה, ניצחון נוסף על מולדובה אך הפסידה לנורווגיה שממוקמת ראשונה בבית.

הנבחרת שתסיים ראשונה תעפיל אוטומטית למונדיאל 2026. הנבחרת שתסיים במקום השני תיאבק על ההעפלה לטורניר היוקרתי במפגש פלייאוף.