רשמית: ברק בכר מונה למאמן מכבי חיפה

זו הקדנציה השלישית של בכר אצל הירוקים. הוא מחליף את דייגו פלורס הארגנטיני שפוטר לאחר שבעה מחזורי ליגה בלבד. נשיא המועדון יעקב שחר: נעזור לבכר להצליח

מכבי חיפה הודיעה הערב (שלישי) רשמית על מינויו של ברק בכר למאמן הקבוצה. זו תהייה הקדנציה השלישית של בכר במועדון הירוק.

אמש נפגש ברק בכר עם ליאור רפאלוב, המנהל המקצועי והיום עם הנהלת המועדון. לאחר פגישות אלו סוכמו התנאים לחזרתו למועדון.

בנוסף, לבקשת בכר, המועדון פנה להתאחדות לכדורגל בבקשה לבחון את הצטרפותו של גיא צרפתי לתפקיד עוזר המאמן. בקשה זו נענתה בחיוב.

הנשיא יעקב שחר: "אני שמח על חזרתו של ברק למועדון שלנו. על אף הפרידה, מערכת היחסים הייתה ונותרה נהדרת, לברק זכויות רבות במכבי ונעזור לו כולנו לשוב ולהצליח".

בכר מחליף במכבי חיפה את הארגנטיני דייגו פלורס שפוטר כשבקבוצה במקום השמיני בלבד אחרי שבעה מחזורי ליגה.

בקדנציה הראשונה של בכר (46) הוא לקח עם הירוקים שלוש אליפויות. לאחר מכן עבר לכוכב האדום בלגרד מסרביה ממנה פוטר לאחר כמה חודשים. את הקדנציה השנייה במועדון סיים לאחר תבוסה כואבת בדרבי העירוני מול הפועל חיפה. כעת הוא חוזר בתקווה להוציא את המועדון מהמשבר אליו נקלע.