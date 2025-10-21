רשמית: ברק בכר מונה למאמן מכבי חיפה

רשמית: ברק בכר מונה למאמן מכבי חיפה
זו הקדנציה השלישית של בכר אצל הירוקים. הוא מחליף את דייגו פלורס הארגנטיני שפוטר לאחר שבעה מחזורי ליגה בלבד. נשיא המועדון יעקב שחר: נעזור לבכר להצליח
מחבר ליאן וילדאו
Getting your Trinity Audio player ready...
ברק בכר
צילום: אורן בן חקון, פלאש 90

מכבי חיפה הודיעה הערב (שלישי) רשמית על מינויו של ברק בכר למאמן הקבוצה. זו תהייה הקדנציה השלישית של בכר במועדון הירוק.  

אמש נפגש ברק בכר עם ליאור רפאלוב, המנהל המקצועי והיום עם הנהלת המועדון. לאחר פגישות אלו סוכמו התנאים לחזרתו למועדון.

בנוסף, לבקשת בכר, המועדון פנה להתאחדות לכדורגל בבקשה לבחון את הצטרפותו של גיא צרפתי לתפקיד עוזר המאמן. בקשה זו נענתה בחיוב.

הנשיא יעקב שחר: "אני שמח על חזרתו של ברק למועדון שלנו. על אף הפרידה, מערכת היחסים הייתה ונותרה נהדרת, לברק זכויות רבות במכבי ונעזור לו כולנו לשוב ולהצליח".

בכר מחליף במכבי חיפה את הארגנטיני דייגו פלורס שפוטר כשבקבוצה במקום השמיני בלבד אחרי שבעה מחזורי ליגה.

בקדנציה הראשונה של בכר (46) הוא לקח עם הירוקים שלוש אליפויות. לאחר מכן עבר לכוכב האדום בלגרד מסרביה ממנה פוטר לאחר כמה חודשים. את הקדנציה השנייה במועדון סיים לאחר תבוסה כואבת בדרבי העירוני מול הפועל חיפה. כעת הוא חוזר בתקווה להוציא את המועדון מהמשבר אליו נקלע.

עוד בנושא

ברק בכר

ברק בכר פוטר ממכבי חיפה אחרי ההשפלה ההיסטורית בדרבי

דייגו פלורס

טלטלה בכרמל: מכבי חיפה פיטרה את מאמנה דייגו פלורס

תגיות |
בחירת העורכת
  • תמונה להסכת 1+1 עם אסף ליברמן ואקו
    היא מנהלת את העסק הזה: 1+1 עם אקו
  • ניו יורק, תוציאו רגע טלפונים: ההופעה של עומר אדם על במת המדיסון סקוור גארדן
    ניו יורק, תוציאו טלפונים: עומר אדם במדיסון סקוור גארדן
  • אחרי שכבשה את האירוויזיון - יובל רפאל חוזרת עם מופע בכורה
    אחרי שכבשה את האירוויזיון: יובל רפאל באלבום חדש
  • "הריח לא עוזב אותך": המילואימניקים שעסקו בזיהוי חללי 7 באוקטובר מדברים
    "הריח לא עוזב": האנשים שעסקו בזיהוי חללי 7.10 מדברים
  • משאיות סיוע נכנסו לרצועת עזה דרך מעבר כרם שלום
    אם חשבתם שפה יקר: כמה עולה אייפון 17 בעזה?

אולי יעניין אותך