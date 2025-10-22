נשיא פיב"א: נפעל להחזיר את משחקי הנבחרות לישראל

נשיא פיב"א: נפעל להחזיר את משחקי הנבחרות לישראל
חורחה גרבחוסה אמר כי בישיבה הקרובה של הארגון יעלה לדיון החזרת משחקי נבחרות הגברים והנשים בכדורסל לישראל בחודש פברואר. אתמול הודיעה היורוליג על החזרת המשחקים ארצה
מחבר ליאן וילדאו
דני אבדיה נגד יוון בשמינית גמר היורובאסקט
דני אבדיה נגד יוון בשמינית גמר היורובאסקט צילום: fiba.basketball

נשיא פיב"א חורחה גרבחוסה הבטיח היום (רביעי) כי הארגון יפעל להחזיר את משחקי נבחרות הנשים והגברים בכדורסל לישראל כבר בחודש פברואר הקרוב.

הצהרה זו מגיעה יממה לאחר שהיורוליג הודיעה על החזרת המשחקים לישראל החל מחודש דצמבר הקרוב.

גרבחוסה אתר את הדברים בשיחה שיזם איתו  יו"ר איגוד הכדורסל עמוס פרישמן. גרבחוסה ציין בשיחה כי בשל לוח הזמנים הקצר, אירוח המשחקים בישראל כבר בחלון נובמבר לא מתאפשר".

עם זאת ציין נשיא פיב"א: "ככל והפסקת האש תימשך והשקט יישמר אין מניעה כי ישראל תארח בחלון לאחר מכן, בפברואר, ובכוונתו להעלות את הנושא כבר בישיבה הקרובה של פיב"א".

עמוס פרישמן אמר לכאן חדשות: "אני רואה חשיבות עצומה באירוח משחקי נבחרת בישראל. זהו מסר חזק של נורמליות וחוסן".

"אני מודה לנשיא פיב"א אירופה על הנכונות וההבנה של המצב הייחודי בישראל, דבר המעיד על מחויבות עמוקה לכדורסל הישראלי והחשיבות בחזרתו לשגרה. נפעל בשיתוף פעולה מלא עם פיב"א כדי להבטיח שנוכל לארח את המשחקים כבר בחלון פברואר".

