NBA: מאמנו של דני אבדיה נעצר בחשד להימורים בלתי חוקיים
שחקן העבר ומאמן פורטלנד "טרייל-בלייזרס" צ'ונסי בילאפס נחשד שהימר על משחקים של קבוצות אחרות. בפרשה שנחקרת בידי ה-FBI נעצר גם שחקן מיאמי "היט" טרי רוזייר
מחבר איתמר מרגלית
אבדיה בעוד ערב נהדר
אבדיה בעוד ערב נהדר צילום: רויטרס

צ'ונסי בילאפס, מאמן קבוצת הכדורסל פורטלנד "טרייל-בלייזרס ב-NBA, בה משחק הישראלי דני אבדיה, נעצר היום (חמישי) בידי ה-FBI בחשד להימורים בלתי חוקיים על משחקים. בילאפס, שחקן עבר, הוא חבר "היכל התהילה" של ליגת הכדורסל האמריקנית. יחד איתו נעצר שחקן מיאמי "היט" טרי רוזייר.

