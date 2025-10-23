NBA: מאמנו של דני אבדיה נעצר בחשד להימורים בלתי חוקיים

NBA: מאמנו של דני אבדיה נעצר בחשד להימורים בלתי חוקיים

שחקן העבר ומאמן פורטלנד "טרייל-בלייזרס" צ'ונסי בילאפס נחשד שהימר על משחקים של קבוצות אחרות. בפרשה שנחקרת בידי ה-FBI נעצר גם שחקן מיאמי "היט" טרי רוזייר