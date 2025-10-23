NBA: מאמנו של דני אבדיה נעצר בחשד להימורים בלתי חוקיים

צ'ונסי בילאפס, מאמן קבוצת הכדורסל פורטלנד "טרייל-בלייזרס ב-NBA, בה משחק הישראלי דני אבדיה, נעצר היום (חמישי) בידי ה-FBI בחשד להימורים בלתי חוקיים על משחקים. בילאפס, שחקן עבר, הוא חבר "היכל התהילה" של ליגת הכדורסל האמריקנית. יחד איתו נעצר שחקן מיאמי "היט" טרי רוזייר.
מחבר איתמר מרגלית
- איתמר מרגלית
- יואב בורוביץ'
