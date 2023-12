הפסיכולוג האמריקני ד"ר פיל מק'גרו הגיב הלילה (ראשון) להודעת ההתפטרות של נשיאת אוניברסיטת פנסילבניה ליז מגיל, וכתב שהוקל לו לשמוע על כך. בסרטון שפרסם הביע אכזבה ודאגה מהעיוורון השוטף את האוניברסיטאות, במקום החשיבה הביקורתית. לאחר שצפה השבוע בסרטון הזוועות של דובר צה"ל, הוא נחרד עוד יותר מנשיאות האוניברסיטאות, כשמגיל ביניהן, אשר לא יצאו כנגד הקריאות לרצח העם היהודי ברחבי הקמפוסים שלהן.

> עקבו אחרי ערוץ הוואטסאפ של כאן חדשות - לחצו על הפעמון ואתם מעודכנים

> החטופים שעדיין בשבי חמאס: הרשימה המלאה

בסרטון שפרסם אמר ד"ר פיל כי בתור אמריקני דאגתו גוברת בעוד האנטישמיות מחלחלת לחלקים נרחבים בארה"ב, במיוחד לסטודנטים באוניברסיטאות העילית, שהפכו מוקדי חממה ליברליים המטפחות ריק אינטלקטואלי במקום חשיבה ביקורתית. מק'גרו הדגיש כי התופעה הנוראה הזו באה לידי ביטוי בעדותן של הנשיאות בפני הקונגרס, כשבאופן יהיר ומזלזל התחמקו מלהשיב על השאלה הפשוטה - האם קריאה לרצח עם של יהודים מהווה הפרה של מדיניות האוניברסיטה, בעוד ההגדרה המילונית הוא מסביר, מסבירה את השאלה בבירור - קריאה לרצח כל היהודים ולהרס מדינת ישראל.

מק'גרו המשיך ואמר כי בעוד שהנשיאות הביאו בושה למוסדות הלימוד ולארה"ב, הוא עבד עם הקונסוליה הישראלית, ונחשף לצילומי הזוועות מ-7 באוקטובר בהם אזרחים חפים מפשע חוו אלימות נוראית. הוא תקף את נשיאות האוניברסיטאות על "ההקשר" עליו דיברו, בעוד הסטודנטים היהודים שלהן חווים טראומה בהפגנות בקמפוסים המעודדות לביצוע מעשי הזוועה גם להם ולעם היהודי.

בסוף הסרטון הדליק מק'גרו חנוכייה, וציין את הנרות הכתומים לכבוד החטופים הג'ינג'ים- אריאל וכפיר ביבס, אשר עדיין נעדרים, בעוד כולם מתפללים לשובם. "המנורה היא סימן לכך שהאור תמיד יגבר על החושך, והטוב ייגבר על הרוע", אמר ד"ר פיל.

הדברים של פיל מגיעים לאחר שהלילה נשיאת אוניברסיטת פנסילבניה, ליז מגיל, התפטרה אחרי הביקורת על היחס לסטודנטים יהודים. מגיל תעזוב את תפקיד נשיאת האוניברסיטה כשתמונה מחליפה זמנית, אך תישאר חברה בפקולטה למשפטים. 71 מחוקקים רפובליקנים ושלושה דמוקרטים דרשו הלילה את פיטוריהן של נשיאות הרווארד, MIT ואוניברסיטת פנסילבניה בעקבות העדויות שלהן השבוע בקונגרס, בהן התחמקו מלומר במפורש שקריאה להשמדת העם היהודי מפרה את התקנונים של המוסדות האקדמיים. גם יו"ר חבר הנגידים של אוניברסיטת פנסילבניה, סקוט בוק, התפטר, והוא יסיים את תפקידו באופן מיידי.

לפני כן, דובר משרד החוץ האיראני הגיב לשימוע נשיאות האוניברסיטאות בקונגרס, ואמר שהפעלת הלחץ של הקונגרס באשמת אנטישמיות, על רקע ההפגנות נגד הטבח של העם הפלסטיני, חושפת בבירור כי השדולה הציונית בארה"ב הקימה בתי משפט במטרה לצנזר את פשעי משטר הכיבוש בעזה.

בתוך כך, חברת מועצת העיר ניו-יורק אינה ורניקוב, הגיעה הלילה לאירוע גאלה כשהיא לבושה בשמלה שעליה דגל ישראל. בפוסט שהעלתה כתבה כי בערב השלישי של חנוכה, בעוד תושבי ניו יורק והסטודנטים היהודים חוששים להציג את זהותם, לחבוש כיפה, להסתובב עם מגן דוד או להביע תמיכה בישראל- היא לובשת בגאווה את שמלת דגל ישראל. ורניקוב הוסיפה כי אסור ליהודים לפחד, ועליהם להיות גאים. לבסוף ברכה את ארה"ב, ואת בעלת הברית האמיתית היחידה שלה במזה"ת- ישראל.

Tonight, on the third night of Chanuka, I am at the @NYYRC Gala proudly wearing a dress emblazoned in the flag of Israel 🇮🇱. So many Jewish New Yorkers & Jewish college students all over our country are afraid to display their Jewish identity, wear a Kipa, a Star of David, or… pic.twitter.com/F45usKmvhs