האנטישמיות באוניברסיטאות בארצות הברית: בשימוע שנעשה הלילה (רביעי) בבית הנבחרים האמריקני סירבו ראשי הרווארד, MIT ואוניברסיטת פנסילבניה לומר אם "קריאה לרצח עם ביהודים" מהווה עבירת הטרדה ובריונות בקוד ההתנהגות שלהן, ואף הוסיפו כי זה ראשית צריך "לבוא לכדי פעולה".

🚨🚨🚨Presidents of @Harvard @MIT and @Penn REFUSE to say whether “calling for the genocide of Jews” is bullying and harassment according to their codes of conduct. Even going so far to say it needs to turn to “action” first. As in committing genocide.



THIS IS UNACCEPTABLE AND…