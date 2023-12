אחרי 39 שנה: "וואם!" כבשו את מצעד שירי חג המולד הבריטי

להיט האייטיז Last Christmas של צמד הפופ הבריטי "וואם!" ששוחרר לפני 39 שנים, כבש לראשונה מאז ששוחרר את ראש מצעד הפזמונים הבריטי האחרון שלפני חג המולד, כך דיווחה אתמול (שבת) תחנת הרדיו הבריטית BBC Radio 1. "ג'ורג' (מייקל) היה יוצא מדעתו", אמר חבר הצמד אנדרו רידג'לי בסרטון שפרסם אתמול. "אחרי כל השנים, סוף-סוף להגיע אל המקום הראשון במצעד - המשימה הושלמה".

אל המקום השני במצעד הגיע נציג בריטניה לאירוויזיון 2022 סם ריידר עם You’re Christmas To Me. אל המקום השלישי הגיעה מריה קארי עם להיט הניינטיז שלה All I Want For Christmas Is You, במקום הרביעי Stick Season של הזמר והיוצר האמריקני נואה קאהן ובמקום החמישי הדואט Merry Christmas של אד שירן וסר אלטון ג'ון ששוחרר לפני שנתיים.

הסינגל Last Christmas שוחרר בדצמבר 1984 ובילה חמישה שבועות ברציפות במקום השני במצעד הסינגלים הבריטי. מאז הוקלטו לו שורה של גרסאות כיסוי, בהן של טיילור סוויפט, אריאנה גרנדה ולהקת הבנים הבקסטריט בויז. בינואר 2021 כבש הסינגל לראשונה את ראש המצעד הבריטי "הרגיל" שאחרי החג, כשצבר 9.2 מיליון השמעות בפלטפורמות הזרמת המוזיקה השונות בבריטניה.

"וואם!" פעלה במשך חמש שנים, בין 1981 ל-1986 ומכרה יותר מ-30 מיליון אלבומים ברחבי העולם. בין להיטיה הבולטים שהגיעו לראש מצעד הפזמונים הבריטים - Wake Me Up Before You Go-Go, Everything She Wants ו-Careless Whisper. מחר, חג המולד, יצוין יום השנה השביעי למותו של ג'ורג' מייקל בגיל 53 בלבד.