"מכתב לחזיר" של הבמאית טל קנטור מועמד לפרס האוסקר

"מכתב לחזיר", סרטה של הבמאית הישראלית טל קנטור, קיבל היום (שלישי) מועמדות לפרס האוסקר לסרט האנימציה הקצר הטוב ביותר. כך מתואר הסרט באתר האקדמיה הישראלית לקולנוע: "ביום הזיכרון, ניצול שואה מקריא מכתב לחזיר שהציל את חייו. תלמידה צעירה השומעת את עדותו בכיתה, שוקעת בחלום אפל. במעמקי התת מודע, היכן שהגבול בין החייתי לאנושי מטשטש, היא ניצבת בפני שאלות גדולות של זהות, העברה של טראומה קולקטיבית וחמלה".

בשנת 2022 זכה "מכתב לחזיר" בפרס אופיר לסרט העלילתי הקצר הטוב ביותר ובפרס לסרט האנימציה הטוב ביותר בפסטיבל הקולנוע ירושלים. קנטור היא בוגרת ומרצה במחלקה לאמנויות המסך בבצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים. מדובר במועמדות ראשונה לישראל בטקס מאז 2021, אז התמודד בו הסרט "עין לבנה" של הבמאי תומר שושן בקטגוריית הסרט העלילתי הקצר הטוב ביותר.

בתוך כך, סרט הדרמה הביוגרפי "אופנהיימר" של הבמאי כריסטופר נולאן קיבל 13 מועמדויות בטקס, בראשן לפרס הסרט הטוב ביותר, הבימוי הטוב ביותר, השחקן הראשי (קיליאן מרפי), שחקנית המשנה (אמילי בלאנט) ושחקן המשנה (רוברט דאוני ג'וניור). הסרט "מסכנים שכאלה" של הבמאי יורגוס לנתימוס קיבל 11 מועמדויות ו"רוצחי פרח הירח" של מרטין סקורסזה 10 מועמדויות.

שובר הקופות של הקיץ "ברבי" קיבל שמונה מועמדויות בלבד, בראשן לסרט הטוב ביותר, לשחקנית המשנה (אמריקה פררה) ולשחקן המשנה (ראיין גוסלינג). במאית הסרט גרטה גרוויג לא קיבלה מועמדות בקטגוריית הבימוי, וכך גם כוכבת ומפיקת הסרט מרגו רובי שאינה מועמדת בקטגוריית השחקנית הראשית. במקביל, "גולדה" סרטו של הבמאי הישראלי זוכה האוסקר גיא נתיב קיבל מועמדות אחת בטקס, בקטגוריית האיפור הטוב ביותר.

בחודש שעבר פרסמה האקדמיה האמריקנית את רשימת המועמדים המקוצרת, במגוון קטגוריות, בהן פרס האוסקר לסרט הבינלאומי הטוב ביותר. נציג ישראל בקטגוריה, הסרט "שבע ברכות" של איילת מנחמי, לא נכנס לרשימה.

טקס פרסי האוסקר ה-96 יתקיים ב-10 במרץ בתיאטרון דולבי בהוליווד ויועבר בשידור חי ב-yes ובסטינג פלוס. "מכתב לחזיר" ישודר בקרוב רק ב-yes.

רשימת המועמדים המלאה

הסרט הטוב ביותר

"בדייה אמריקנית"

"אנטומיה של נפילה"

"ברבי"

"נשארים לחג"

"רוצחי פרח הירח"

"המאסטרו"

"אופנהיימר"

"חיים שלמים"

"מסכנים שכאלה"

"אזור העניין"

הבימוי הטוב ביותר

ז'וסטין טרייה, "אנטומיה של נפילה"

מרטין סקורסזה, "רוצחי פרח הירח"

כריסטופר נולאן, "אופנהיימר"

יורגוס לנתימוס, "מסכנים שכאלה"

ג'ונתן גלייזר, "אזור העניין"

השחקנית הראשית הטובה ביותר

אנט בנינג, "ניאד"

לילי גלדסטון, "רוצחי פרח הירח"

סנדרה הולר, "אנטומיה של נפילה"

קארי מאליגן, "המאסטרו"

אמה סטון, "מסכנים שכאלה"

השחקן הראשי הטוב ביותר

בראדלי קופר, "המאסטרו"

קולמן דומינגו, "רסטין"

פול ג'יאמטי, "נשארים לחג"

קיליאן מרפי, "אופנהיימר"

ג'פרי רייט, "בדייה אמריקנית"

שחקנית המשנה הטובה ביותר

אמילי בלאנט, "אופנהיימר"

דניאל ברוקס, "הצבע ארגמן"

אמריקה פררה, "ברבי"

ג'ודי פוסטר, "ניאד"

דאוויין ג'וי רנדולף, "נשארים לחג"

שחקן המשנה הטוב ביותר

סטרלינג קיי בראון, "בדייה אמריקנית"

רוברט דה נירו, "רוצחי פרח הירח"

רוברט דאוני ג'וניור, "אופנהיימר"

ראיין גוסלינג, "ברבי"

מארק רפאלו, "מסכנים שכאלה"

התסריט המקורי הטוב ביותר

"אנטומיה של נפילה"

"נשארים לחג"

"המאסטרו"

"הצצה ליחסים"

"חיים שלמים"

התסריט המעובד הטוב ביותר

"בדייה אמריקנית"

"ברבי"

"אופנהיימר"

"מסכנים שכאלה"

"אזור העניין"

סרט האנימציה הטוב ביותר

"הילד והאנפה"

"אלמנטלי"

"נימונה"

"חלום של רובוט"

"ספיידרמן: ברחבי ממדי העכביש"

הסרט התיעודי הטוב ביותר

"בובי וויין: הנשיא של כולם"

"הזיכרון הנצחי"

"ארבע אחיות"

"לגבור על הנמר"

"20 ימים במריופול"

הסרט הבינלאומי הטוב ביותר

"קפיטאנו" (איטליה)

"ימים מושלמים" (יפן)

"אחוות השלג" (ספרד)

"חדר המורים" (גרמניה)

"אזור העניין" (בריטניה)

הצילום הטוב ביותר

"הרוזן"

"רוצחי פרח הירח"

"המאסטרו"

"אופנהיימר"

"מסכנים שכאלה"

העריכה הטובה ביותר

"אנטומיה של נפילה"

"נשארים לחג"

"רוצחי פרח הירח"

"אופנהיימר"

"מסכנים שכאלה"

עיצוב התלבושות הטוב ביותר

"ברבי"

"רוצחי פרח הירח"

"נפוליאון"

"אופנהיימר"

"מסכנים שכאלה"

עיצוב ההפקה הטוב ביותר

"ברבי"

"רוצחי פרח הירח"

"נפוליאון"

"אופנהיימר"

"מסכנים שכאלה"

האיפור ועיצוב השיער הטובים ביותר

"גולדה"

"המאסטרו"

"אופנהיימר"

"מסכנים שכאלה"

"אחוות השלג"

המוזיקה המקורית הטובה ביותר

"בדייה אמריקנית"

"אינדיאנה ג'ונס וחוגת הגורל"

"רוצחי פרח הירח"

"אופנהיימר"

"מסכנים שכאלה"

השיר המקורי הטוב ביותר

"The Fire Inside" - דיאן וורן ("חריף אש")

"I'm Just Ken" - מארק רונסון ואנדרו ווייאט ("ברבי")

"It Never Went Away" - ג'ון בטיסט ודן ווילסון ("ג'ון בטיסט: סימפוניה אמריקאית")

"Wahzhazhe (A Song for My People)" - סקוט ג'ורג' ("רוצחי פרח הירח")

"?What Was I Made For" - בילי אייליש ופיניאס ("ברבי")

הסאונד הטוב ביותר

"היוצר"

"המאסטרו"

"משימה בלתי אפשרית: נקמת מוות - חלק ראשון"

"אופנהיימר"

"אזור העניין"

האפקטים החזותיים הטובים ביותר

"היוצר"

"גודזילה מינוס אחד"

"שומרי הגלקסיה: חלק 3"

"משימה בלתי אפשרית: נקמת מוות - חלק ראשון"

"נפוליאון"

הסרט העלילתי הקצר הטוב ביותר

"אחרי"

"Invincible"

"Knight of Fortune"

"הסיפור המופלא של הנרי שוגר"

"Red, White and Blue"

סרט האנימציה הקצר הטוב ביותר

"מכתב לחזיר"

"Ninety-Five Senses"

"War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko"

"Pachyderme"

"המדים שלנו"

הסרט התיעודי הקצר הטוב ביותר

"The ABCs of Book Banning"

"The Barber of Little Rock"

"Island in Between"

"The Last Repair Shop"

"Nai Nai & Wài Pó"