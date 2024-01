"אין קן בלי ברבי": ראיין גוסלינג מגיב להתעלמות האוסקר מכוכבת הסרט והבמאית

כוכב הסרט "ברבי", השחקן האמריקני ראיין גוסלינג, הגיב הלילה (רביעי) להחלטת האקדמיה האמריקנית לקולנוע שלא להעניק מועמדות בטקס פרסי האוסקר הקרוב לבמאית הסרט גרטה גרוויג לשחקנית הראשית מרגו רובי. "אני גאה מאוד בכך שגילמתי בובת פלסטיק בשם קן", מסר גוסלינג בהודעה שפורסמה מטעמו. "אבל אין קן בלי ברבי ואין סרט בלי גרטה גרוויג ומרגו רובי, שתי הנשים שאחראיות יותר מכולם לסרט שעשה היסטוריה מסביב לעולם".

"הסרט לא היה זוכה להכרה ללא הכישרון, החוצפה והגאונות שלהן", הוסיף גוסלינג, שקיבל מועמדות לפרס לשחקן המשנה הטוב ביותר. "להגיד שאני מאוכזב שהן לא קיבלו מועמדות בקטגוריות שלהן, יהיה בלשון המעטה. כנגד כל הסיכויים, עם צמד בובות חסרות נשמה ומעט בגדים, הן גרמו לנו לצחוק, שברו לנו את הלב ועשו היסטוריה. העבודה שלהן ראויה להכרה עם יתר המתמודדים הראויים".

גם שרת החוץ האמריקנית בדימוס הילרי קלינטון, שקיבלה יותר קולות מדונלד טראמפ בבחירות לנשיאות ארצות הברית ב-2016, אך הפסידה בשל מספר אלקטורים נמוך יותר, פרסמה הערב ציוץ ניחומים לגרוויג ורובי. "גרטה ומרגו", כתבה קלינטון בציוץ. "אמנם זה עלול להכאיב להצליח בקופות ולא לקחת את הזהב הביתה, אבל מיליוני המעריצים שלכן אוהבים אתכן. שתיכן יותר מ-Kenough".

Greta & Margot,



While it can sting to win the box office but not take home the gold, your millions of fans love you.



You’re both so much more than Kenough.#HillaryBarbie