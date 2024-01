טימברלייק שחרר שיר חדש - המעריצים של בריטני נקמו בו

זה היה מהיר: נדמה שמעריציה האדוקים של בריטני ספירס עדיין נוטרים טינה לבן הזוג שלה לשעבר ג'סטין טימברלייק. ביום חמישי האחרון שחרר טימברלייק סינגל חדש בשם Selfish, מתוך אלבום האולפן השישי שלו שייצא בחודש מרץ.

אלא שצבא המעריצים של בריטני לא נשאר אדיש. הלילה (שבת) התברר כי בזכותם, שיר של הזמרת האמריקנית שנקרא גם הוא Selfish ושוחרר בשנת 2011 הגיע לראש מצעד ההשמעות של שירות הזרמת המוזיקה הדיגיטלי iTunes של אפל. וכך גרמו המעריצים לרצועת הבונוס מאלבומה השביעי של ספירס להאפיל על הסינגל החדש של טימברלייק.

לפני שלושה חודשים חשפה ספירס פרטים על מערכת היחסים שניהלה עם טימברלייק בראשית שנות ה-2000, בספרה האוטוביוגרפי The Woman in Me. בין היתר טענה ספירס בספר כי טימברלייק דרש ממנה לעבור הפלה לאחר שנכנסה ממנו להיריון כי "לא רצה להיות אבא". בנוסף כתבה כי נפגעה מטימברלייק שניצל את הפרידה ממנה לקידום קריירת הסולו שלו, כשהציג אותה כבוגדת בקליפ Cry Me a River.

לאחרונה הכריזה ספירס כי אין לה כוונות להחיות את הקריירה המוזיקלית שלה. בפוסט שפרסמה בתחילת החודש באינסטגרם, בתגובה לדיווחים לפיהם חברה אל היוצרת הבריטית צ'ארלי XCX כדי לעבוד על אלבום חדש, כתבה ספירס: "רק כדי להיות ברורה - אני לעולם לא אחזור לתעשיית המוזיקה".