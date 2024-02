לא רק רוס ורייצ'ל: הפרסומות הגדולות של סופרבול 2024

Contact with Twitter

אירוע הסופרבול שיתקיים הלילה (בין ראשון לשני) בלאס וגאס, הוא כבר מזמן לא עוד משחק פוטבול. מדובר באחד המשדרים הנצפים ביותר בשנה, כשגולת הכותרת בו הן בעיקר הפרסומות עתירות התקציב שישודרו במהלכו. בשבוע שעבר דווח בארצות הברית, כי עלות 30 שניות פרסומת שתשודר בזמן המשחק הגיעה השנה לכ-7 מיליון דולר. אז לטובת מי שיוותר על צפייה במשחק המותח, הנה כמה מהפרסומות שממש לא תרצו לפספס.

הקרן למאבק באנטישמיות

המיליארדר היהודי רוברט קראפט, בעלי קבוצת "ניו אינגלנד פטריוטס" והקרן למאבק באנטישמיות, רכש זמן שידור בהפסקת הפרסומת בסופבול, במהלכן ישודרו לראשונה אי פעם תשדירים המוקדשים למאבק באנטישמיות הגואה בארצות הברית מאז 7 באוקטובר. בהודעה שפרסם קראפט בשבוע שעבר נמסר כי התשדירים שהפיקה הקרן נועדו "להציג כיצד אנשים יכולים להתנגד לשנאת יהודים ולעורר הצטרפות למאבק נגד כל שנאה שהיא".

באדוויזר

מותג הבירה הלבנה האמריקני הלך הפעם על פרסומת נוסטלגית משהו. כשסופת שלגים מאיימת למנוע ממשלוח בירה להגיע אל יעדו, להקת סוסי קליידסדייל מצילה את המצב כשאליהם נרתמת עגלה מלאה בחביות בירה, ממש כמו בימים עברו. אה, וגם כלב לברדור אחד שעוזר להם לא ללכת לאיבוד.

BMW

יצרנית מכוניות היוקרה הגרמנית גייסה אל פרסומת הסופרבול שלה את השחקן זוכה האוסקר כריסטופר ווקן. בפרסומת, נתקל ווקן בשורה של אנשים שונים ומשונים, בהם כוכבת "אמילי בפריז" אשלי פארק וכוכב מופע המחצית זמר ה-R&B אשר, שמחקים את סגנון הדיבור המזוהה איתו ואת תנועות הריקוד שלו.

Booking.com

התסריטאית והקומיקאית טינה פיי ("סאטרדיי נייט לייב", "רוק 30") עומדת במרכז פרסומת הסופרבול של אתר הזמנת החופשות הפופולרי. הפעם היא מגייסת שתי כפילות - ג'יין קרקובסקי וגלן קלוז - כדי לעזור לה לסגור כמה שיותר חופשות במקביל.

דוריטוס

אחרי שהייתה מועמדת לפרס גלובוס הזהב ולפרס אמי על תפקידה בסדרה "וונסדיי" של נטפליקס, השחקנית ג'נה אורטגה מסמנת עוד "וי" בקריירה. הפעם היא עושה את זה בפרסומת הסופרבול של מותג החטיפים האמריקני "דוריטוס", כששתי "הסבתות" שלה מוכנות לעשות הכול כדי להשיג את שקית "דוריטוס דינמיטה" האחרונה מהשחקן דני רמירז ("אהבה בשחקים: מאווריק").

Etsy

אתר הסחר האלקטרוני המוקדש לעסקים עצמאיים, פרטי אספנות ועבודות יד, משיק בפרסומת הסופרבול החדשה שלו את Gift Mode, שירות שמאפשר ללקוחות להבין מה אנשים רוצים לקבל במתנה. הפרסומת חוזרת אל 1886 כשהאמריקנים מנסים להבין מה לתת לצרפתים מתנה - בתמורה לפסל החירות.

פרינגלס

כוכב הקולנוע כריס פראט ("שומרי הגלקסיה", "עולם היורה", "האחים סופר מריו - הסרט") יופיע אף הוא בהפסקת הפרסומת הלילה. זה קורה בפרסומת של יצרנית חטיף תפוח האדמה "פרינגלס", כשמוכרת בחנות נוחות מצביעה על דמיון מפתיע בין פראט לבין הדמות המצוירת המופיע על לוגו החטיף. זה ייגמר בסרט?

Squarespace

גם הבמאי זוכה האוסקר מרטין סקורסזה יפציע לרגע בהפסקת הפרסומות הנצפית ביותר בעולם. זה יקרה כחלק מפרסומת של חברת בניית אתרי האינטרנט Squarespace, אותה ביים סקורסזה ואפילו מופיע בה לרגע. בפרסומת שקיבלה את השם Hello Down There, חוצנים מגיעים לכדור הארץ אבל בני האדם דבוקים מדי למסכים כדי לשים לב או להתעניין. כדי לעורר עניין בקרב בני האדם, יוצרים החייזרים אתר בעזרת Squarespace.

T-Mobile

שנה לאחר שפיזזו עם כוכב הקולנוע ג'ון טרבולטה לצלילי Summer Nights של "גריז", זאק בראף ודונלד פייז'ון, כוכבי הסדרה "סקראבס" עושים זאת שוב בפרסומת הסופרבול של חברת התקשורת האמריקנית T-Mobile. הפעם זה קורה עם כוכב הקולנוע ג'ייסון מומואה ("משחקי הכס", "אקוומן") ולצלילי שיר הנושא של "פלאשדאנס". כי מה לא עושים בשביל אינטרנט אל-חוטי?

Uber Eats

ולמי שפספס: ביום רביעי שעבר שוחררה פרסומת הסופרבול של שירות המשלוחים Uber Eats, כשהמוטו המרכזי בה הוא שכדי לזכור משהו - צריך לשכוח משהו אחר. בפרסומת מככבים ג'ניפר אניסטון ודיוויד שווימר, ויקטוריה ודיוויד בקהאם, הראפר ג'לי רול ושוב - כוכב מופע המחצית, אשר.