דיווח: סולן ה"ביץ' בויז" בריאן ווילסון מתמודד עם דמנציה

משפחתו של בריאן ווילסון, סולן ומייסד להקת הביץ' בויז, הגישה בקשה לאפוטרופסות על המוזיקאי בן ה-81. כך דיווח הערב (שישי) מגזין "פיפל" האמריקני. על פי המסמכים המשפטיים שפרטים מהם פרסם המגזין, ווילסון סובל מ"הפרעה נוירוקוגניטיבית חמורה", הכוללת דמנציה בשלב מתקדם.

"לאחר מותה של מלינדה, אשתו של ווילסון (בחודש שעבר), ובעקבות התייעצות בין בריאן, שבעת ילדיו, גלוריה ראמוס (מנהלת משק הבית של ווילסון) ורופאיו, אנו מאשרים שנציגי משפחת ווילסון לי-אן הארד וג'ין סיברס ישמשו שותפי משמורת של בריאן", מסרה משפחת ווילסון בהצהרה שמסרה ל"פיפל". "החלטה זו נועדה להבטיח שלא יהיו שינויים קיצוניים במשק הבית, ובריאן והילדים שגרים בו יטופלו ויישארו בבית בו הם מטופלים בידי גלוריה ראמוס והצוות שנמצאים במקום שנים רבות".

עוד נכתב במסמכים כי ווילסון אינו מסוגל לדאוג לצרכיו האישיים כמו מזון, לבוש או מגורים כמו גם לבריאותו הגופנית. על פי המסמכים, מלינדה, אשתו השנייה של ווילסון שהלכה לעולמה בסוף החודש שעבר, "דאגה לצרכיו היומיומיים" והייתה האדם האמון על טיפול בבריאותו הגופנית והנפשית.

ווילסון, מהמוזיקאים והמלחינים החשובים במוזיקת הפופ במאה ה-20, ייסד את להקת ה"ביץ' בויז" בשנת 1961. בין להיטיה הגדולים: Surfin' U.S.A, God Only Knows, Good Vibrations, Barbara Ann ו-Wouldn’t It Be Nice. הלהקה, שמכרה יותר מ-100 מיליון אלבומים ברחבי העולם, נכנסה אל היכל התהילה של הרוקנרול ב-1988. ווילסון הופיע בישראל ב-2016 ו-2018.