ריהאנה הופיעה בחתונת בנו של האיש העשיר בהודו

קצת יותר משנה מאז הופיעה במופע המחצית של הסופרבול ובטקס פרסי האוסקר, הזמרת ואשת העסקים המצליחה ריהאנה שברה הלילה (שבת) הפסקה של שנה מהבמות בהופעה פרטית - בהודו. המוזיקאית בת ה-36 הופיעה בחגיגות האירוסים של אנאנט אמבאני, בנו של המיליארדר ההודי מוקש אמבאני ובחירת ליבו ראדיקה, בעיר ג'מנגר שבמדינה גוגראט שבמערב הודו.

על פי דיווחים באתר הדיילי המייל הבריטי, ריהאנה קיבלה חמישה מיליון פאונד (כ-6.33 מיליון דולר) על הופעה שנמשכה 90 דקות. בהופעה, כך דווח, ביצעה ריהאנה 19 שירים בהם Bitch Better Have My Money, Rude Boy, Work, Where Have You Been, We Found Love, Umbrella, Stay, All of the Lights ו-Diamonds.

סרטונים מההופעה הציפו את הרשת החברתית X (לשעבר טוויטר). באחד מהם נראתה הזמרת אומרת על הבמה: "תודה למשפחת אמבאני, אני (מופיעה) כאן הערב לכבוד אנאנט ורדיקה. תודה שהזמנתם אותי. שאלוהים יברך אתכם, אני מאחלת לכם רק טוב. מזל טוב". עם תום ההופעה המריאה ריהאנה מהודו, לא אחרי שאמרה לצלמים שהמתינו לה בשדה התעופה: "אני אוהבת את הודו, ההופעה הייתה נהדרת. לא עשיתי הופעה אמיתית כבר שמונה שנים, אני מחכה כבר לחזור".

האירוע הראוותני, שמהווה יריית פתיחה לחגיגות שיימשכו שלושה ימים, כלל גם מופע אקרובטים של "סירק דה סוליי", מיצג רחפנים ומופע בהשתתפות בעלי חיים. מלבד ריהאנה, נכחו בלילה החגיגי גם ביל גייטס, מארק צוקרברג ואיוונקה טראמפ. תקציב החגיגות כולו, כך דיווחו ב"דיילי מייל", עומד על 120 מיליון פאונד (קרוב ל-152 מיליון דולר). הונו של מוקש אמבאני, אבי החתן, מוערך ב-116.9 מיליארד דולר.