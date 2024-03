לראשונה בקריירה: מדונה וקיילי מינוג הופיעו יחד על במה אחת

במסגרת סיבוב ההופעות הבינלאומי שלה, אירחה מלכת הפופ בהופעה בלוס אנג'לס את הזמרת האוסטרלית • השתיים ביצעו יחד את השירים I Will Survive ו-Can’t Get You Out of My Head

היסטוריה התרחשה הלילה (שישי) בלוס אנג'לס כשמלכת הפופ מדונה הופיעה לראשונה עם קיילי מינוג. מדונה, שהגיעה עם סיבוב ההופעות הבינלאומי שלה Celebration Tour לקליפורניה השבוע, ביצעה עם הזמרת האוסטרלית לעיני 17 אלף צופים את I Will Survive של הזמרת גלוריה גיינור. בהמשך ביצעו השתיים יחד את Can’t Get You Out of My Head של מינוג.

A moment decades in the making: @KylieMinogue joins @Madonna onstage at the Celebration Tour! pic.twitter.com/ckqTVgnFSh — The Kia Forum (@thekiaforum) March 8, 2024

אם לא די בכך, מינוג עלתה על הבמה עם חולצה שעליה הכיתוב "מדונה". מדובר בהעתק לחולצה שלבשה מדונה בטקס פרסי MTV אירופה בשוודיה בשנת 2000, שעליה היה הכיתוב "קיילי".

No better way to celebrate #InternationalWomensDay than these 2 Queens linking up to perform this classic anthem. 👑👯‍♀️ This is history. @Madonna @KylieMinogue#TheCelebrationTour pic.twitter.com/Y2geApiLZ4 — The Kia Forum (@thekiaforum) March 8, 2024

הבוקר שיתפה מינוג סרטונים מההופעה בעמודים הרשמיים שלה ברשתות החברתיות. באחד מהם היא נראית רוקדת לצלילי Ray of Light של מדונה. "מדונה, עבר הרבה זמן", כתבה מינוג. "אהבתי להיות איתך! Celebration Tour ועכשיו יום האישה הבינלאומי. תודה לך ורק אהבה-אהבה-אהבה".

MADONNA 💓 It’s been a long time coming!!! LOVED being with you!!!! Celebration Tour AND it is now International Women’s Day …. THANK YOU and LOVE LOVE LOVE 😘😘😘 pic.twitter.com/sjgj7vUt0Z — Kylie Minogue (@kylieminogue) March 8, 2024

מדובר בשנה רצופת הישגים עבור הזמרת האוסטרלית. מוקדם יותר החודש זכתה בפרס גראמי שני בקריירה בקטגוריית "שיר הפופ-דאנס של השנה" על הלהיט Padam Padam. לאור הביקוש, מופע הקבע הראשון שלה בלאס וגאס, שהחל בנובמבר האחרון, הוארך עד חודש מאי. בנוסף, במסגרת חגיגות יום האישה הבינלאומי, מינוג קיבלה השבוע בובת ברבי בדמותה.

סיבוב ההופעות הבינלאומי של מדונה, The Celebration Tour, שהחל באוקטובר האחרון, כולל 80 הופעות. סיבוב ההופעות מתוכנן להגיע לסיומו ב-26 באפריל במקסיקו.