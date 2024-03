מייגן פוקס ופו הדב "כבשו" את פרסי פטל הזהב

Contact with Twitter

כמדי שנה, יום לפני טקס פרסי האוסקר, היום (שבת) הוכרזו "הזוכים" בפרסי "פטל הזהב" (Golden Raspberry Awards) ליוצרים והשחקנים הגרועים ביותר בתעשיית הקולנוע בשנה החולפת. מותחן האימה "פו הדב: דם ודבש" זכה בחמישה פרסים, בראשם הסרט הגרוע ביותר, הבמאי הגרוע ביותר שהוענק לבמאי הבריטי רייס פרייק-ווטרפילד והתסריט הגרוע ביותר.

הוואטסאפ של כאן חדשות - עקבו אחרי הערוץ הרשמי

סרט הפעולה "בלתי נשכחים 4" קטף שני פרסים, לשחקני המשנה הגרועים ביותר - מייגן פוקס וסילבסטר סטאלון. פוקס זכתה גם בפרס השחקנית הראשית הגרועה ביותר, על תפקידה בסרט הפעולה "ג'וני וקלייד". פרס השחקן הראשי הגרוע ביותר הוענק לשחקן הוותיק ג'ון ווייט, על תפקידו בסרט הפעולה Mercy.

את פרס "הגאולה" העניקו בטקס לשחקנית פראן דרשר, נשיאת גילדת שחקני המסך, על "הובלת שביתת השחקנים הממושכת של 2023 - שהגיעה לסיום מוצלח ביותר". דרשר, כך הזכירו מארגני הטקס, הייתה מועמדת לפרס פטל הזהב ב-1998 על תפקידה בסרט The Beautician and the Beast.

כאמור, מחר יתקיים בהוליווד טקס פרסי האוסקר ה-96. סרט הדרמה הביוגרפי "אופנהיימר" של הבמאי כריסטופר נולאן מוביל את רשימת המועמדים עם 13 מועמדויות, בראשן לפרס הסרט הטוב ביותר, הבימוי הטוב ביותר, השחקן הראשי (קיליאן מרפי), שחקנית המשנה (אמילי בלאנט) ושחקן המשנה (רוברט דאוני ג'וניור). "מסכנים שכאלה" של הבמאי יורגוס לנתימוס קיבל 11 מועמדויות ו"רוצחי פרח הירח" של מרטין סקורסזה 10 מועמדויות.

טקס פרסי האוסקר יועבר בשידור חי בלילה בין ראשון לשני בערוץ yes Movies Drama ב-yes וב-STING פלוס.