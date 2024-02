אמר להם קן: ראיין גוסלינג יופיע בטקס פרסי האוסקר

אחרי חודשים של שמועות, עכשיו זה רשמי: כוכב הקולנוע הקנדי ראיין גוסלינג יופיע על במת טקס פרסי האוסקר. כך דיווח הלילה (שלישי) אתר "וראייטי". על פי הדיווח, השחקן שמועמד לפרס בטקס על תפקידו בשובר הקופות של הקיץ "ברבי", יבצע לראשונה בשידור חי את I'm Just Ken מתוך פסקול הסרט.

בריאיון שפרסם המגזין עם גוסלינג מוקדם יותר החודש, אמר השחקן כי מארגני הטקס טרם פנו אליו בנושא. "יכול להיות שזה קצת מסוכן מצידם להציע לי לעשות את זה", אמר גוסלינג בריאיון. "אני לא יודע איך זה יעבוד, אבל אני פתוח לרעיון".

במקביל, יוצר השיר, המפיק המוזיקלי מארק רונסון, אמר למגזין במהלך טקס פרסי הגראמי כי האפשרות שגוסלינג יבצע באוסקר את השיר היא בגדר חלום שיתגשם. כשנשאל לגבי האפשרות שזמר אחר יבצע את השיר, מהלך נהוג בטקס, השיב רונסון: "אני חושב שאם ראיין לא יעשה את זה, אז עדיף לא לבצע אותו בכלל".

השיר I'm Just Ken הוא אחד משני שירים מהסרט המצליח שמועמדים לפרס אוסקר לשיר המקורי הטוב ביותר. השיר השני הוא What Was I Made For של בילי אייליש ואחיה פיניאס או'קונל, שיר שכבר זכה בקטגורייה המקבילה בטקס פרסי גלובוס הזהב ובשני פרסי גראמי בראשם לשיר השנה.

"ברבי" של הבמאית גרטה גרוויג מועמד בטקס לשמונה פרסים, בראשם לסרט הטוב ביותר. את רשימת המועמדים בטקס מוביל הסרט "אופנהיימר" עם 13 מועמדויות. באשר לגוסלינג, מדובר במועמדות שלישית שלו לאוסקר, אחרי שהיה מועמד בעבר על תפקידו בסרטים "חצי נלסון" ו"לה לה לנד".