שורה של ידוענים וזוכי אוסקר התגייסו למען תושבי הרצועה

זוכה האוסקר ג'ונתן גלייזר, השחקנית טילדה סווינטון וכוכב "יורשים" בריאן קוקס, הם רק חלק מהידוענים שהתגייסו לקמפיין גיוס הכספים Cinema for Gaza • עד כה אספה היוזמה תרומות בסך 52,715 פאונד, שיועברו לארגון Medical Aid for Palestinians

רשימה הולכת וגדלה של בכירים בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה בעולם התגייסו אל קמפיין גיוס הכספים Cinema for Gaza למען תושבי הרצועה, שהושק אתמול. כפי שדיווחו הערב (רביעי) כלי תקשורת בארצות הברית, בין הבכירים שהתגייסו: הבמאי זוכה האוסקר ג'ונתן גלייזר, השחקנית זוכת האוסקר טילדה סווינטון וכוכב הסדרה "יורשים" בריאן קוקס.

עד כה אספה היוזמה תרומות בסך 52,715 פאונד (כ-66,707 דולר) במזומן. בין התשורות שמציעה היוזמה במכירה פומבית, ניתן למצוא כרטיסים למופע סטנד-אפ של הקומיקאי המוסלמי-אמריקני ראמי יוסף, כמו גם כניסה לאירוע האפטר-פארטי שלו; שני פוסטרים של הסרטים "אזור העניין" ו"מתחת לעור" עם חתימתו של גלייזר ושעת סיפור לפני השנה בזום עם סווינטון.

וזה לא הכול. עוד מוצעים למכירה מתכון והדרכה וירטואלית להכנת דייסה עם כוכב "הכתר" ג'וש או'קונור; מילות השיר Sweet Dreams (Are Made of This) בכתב ידה של הזמרת אנני לנוקס; מארז DVD של "משחקי הכס" בחתימת כוכבת הסדרה מייזי וויליאמס; ספר של עלילת העונה השלישית של "ברידג'רטון" עם הקדשה של כוכבת הסדרה ניקולה קוכלן ושיר בהקדשה אישית בזום בביצוע נציג בריטניה לאירוויזיון אולי אלכסנדר.

את קמפיין גיוס הכספים Cinema For Gaza יצרו הקולנועניות הבריטיות האנה פלינט, ג'וליה ג'קמן, לילה לטיף, סופי מונקס-קאופמן והלן סימונס. בהודעת הארגון נמסר כי המכירה הווירטואלית תגיע לסיומה ב-12 באפריל כשכל התרומות יועברו לארגון Medical Aid for Palestinians.

נזכיר כי גלייזר אמר מעל בימת טקס פרסי האוסקר בחודש שעבר כי "השואה נחטפה בידי כיבוש שהוביל לקונפליקט עבור כל כך הרבה אנשים חפים מפשע, בין אם קורבנות 7 באוקטובר או המתקפה הנמשכת בעזה". בעקבות הדברים פרסמו מאות שחקנים, יוצרים ומנהלים בכירים בהוליווד מכתב פתוח בו גינו את הדברים.