מורגן ספורלוק, יוצר הדוקו "לאכול בגדול", הלך לעולמו בגיל 53

הבמאי, המפיק והדוקומנטריסט האמריקני מורגן ספורלוק הלך לעולמו אתמול בגיל 53 בתום התמודדות עם מחלת הסרטן. כך אישרה היום (שישי) משפחתו. על פי אתר הדיילי מייל, ספורלוק עבר טיפולי כימותרפיה מוקדם יותר השנה, אולם לא נמסר עם איזה סוג של סרטן ספורלוק התמודד.

הוואטסאפ של כאן חדשות - עקבו אחרי הערוץ הרשמי

"זה יום עצוב בו נאלצנו להיפרד ממורגן", ספד לו אחיו, קרייג. "הוא נתן כל כך הרבה באמצעות האומנות, הרעיונות והנדיבות שלו. העולם איבד היום גאון יצירתי אמיתי ואיש מיוחד".

ספורלוק נודע ברחבי העולם הודות לסרטו התיעודי "לאכול בגדול" (Super Size Me) שיצא בשנת 2004. בסרט בדק ספורלוק אילו שינויים יחולל בגופו ובחייו חודש של אכילת מזון מהיר של רשת "מקדונלד'ס". הסרט הוקרן בבכורה בפסטיבל הסרטים סאנדנס, גרף 22 מיליון דולר בקופות ברחבי העולם ואף היה מועמד לפרס אוסקר לסרט התיעודי הטוב ביותר.

בשנים שלאחר מכן זכה ספורלוק להצלחה עם חברת ההפקה שלו Warrior Poets אותה הקים ב-2004 ובה הפיק כ-70 סדרות וסרטי דוקו. בין הסרטים שיצר נמנים Where in the World Is Osama Bin Laden?, The Greatest Movie Ever Sold ו-One Direction: This Is Us. בדצמבר 2017 נאלץ ספורלוק לפרוש מן החברה לאחר שפרסם פוסט בו התוודה על היסטוריה של התנהגות מינית בלתי הולמת.