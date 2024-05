סיינפלד על הנסיעה לישראל אחרי 7 באוקטובר: "החוויה העוצמתית ביותר בחיי"

חמישה חודשים לאחר שביקר עם משפחתו בישראל בעקבות מתקפת הטרור של 7 באוקטובר, הקומיקאי היהודי-אמריקני ג'רי סיינפלד התייחס לביקור בהסכת Honestly של העיתונאית האמריקנית בארי ווייס שפורסם היום (שלישי) באתר The Free Press. כשנשאל על ידי המגישה איך היה מתאר את ביקורו כאן, תיאר אותו סיינפלד: "החוויה העוצמתית ביותר בחיי".

כשווייס ביקשה שיסביר מדוע, סיינפלד שתק, מלמל "את יודעת... את יודעת" ונחנק מדמעות. כשנשאל הם הוא חושב כעת על אדם מסוים, הקומיקאי הנהן לחיוב, שלף ממחטה מכיסו כדי לנגב את הדמעות והתנצל.

.@JerrySeinfeld on visiting Israel after October 7: “The most powerful experience of my life.”



