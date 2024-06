דניאל רדקליף, ג'ונתן גרוף ושרה פולסון זכו לראשונה בטוני

רדקליף וגרוף זכו בפרס על תפקידם בחידוש של המחזמר Merrily We Roll Along, פולסון זכתה בפרס על תפקידה במחזה Appropriate • גם כוכב "יורשים" ג'רמי סטרונג זכה לראשונה בפרס על תפקידו במחזה "אויב העם"; העיבוד המוזיקלי של "נערי הכרך" זכה בפרס למחזמר הטוב ביותר

השחקן הבריטי דניאל רדקליף זכה הלילה (שני) לראשונה בפרס טוני במהלך טקס פרסי הטוני ה-77 שהתקיים במרכז לינקולן שבניו יורק. רדקליף בן ה-34, כוכב סדרת סרטי "הארי פוטר", זכה בפרס לשחקן המשנה הטוב ביותר על תפקידו בהעלה המחודשת של המחזמר Merrily We Roll Along.

העיבוד המחודש למחזמר של סטיבן סונדהיים מ-1981 קטף ארבעה פרסים נוספים בטקס, בראשם לחידוש הטוב ביותר של מחזמר ולשחקן הראשי הטוב ביותר במחזמר, שהוענק לראשונה לשחקן ג'ונתן גרוף. "כשהייתי ילד בפנסילבניה, הייתי מקליט את טקס פרסי הטוני על קלטת וידאו וצופה בהופעות שוב ושוב", אמר גרוף בדמעות. "להיות חלק מתעשיית התיאטרון בעיר הזאת הייתה מתנה והתענוג הכי גדול בחיים". גרוף בן ה-39, כוכב הסדרות Looking, "מיינד האנטר" והסרט "לשבור את הקרח", היה מועמד פעמיים בעבר לפרס טוני, על תפקידיו במחזות הזמר "אביב מתעורר" ו"המילטון".

השחקנית שרה פולסון, שמזוהה בזכות תפקידיה על המסך הקטן בסדרות כמו "אמריקה נגד או. ג'יי. סימפסון: סיפור פשע אמריקאי" וסדרת האנתולוגיה "אימה אמריקאית", זכתה לראשונה בפרס על תפקידה בחידוש של המחזה Appropriate. בנאום הזכייה שלה אמרה פולסון כי זאת הייתה זכות "להיכלל באותה נשימה עם חברותיה לקטגוריה, בהן רייצ'ל מקאדמס וג'סיקה לאנג. בנוסף ביקשה פולסון להודות לזוגתה השחקנית הולנד טיילור על האהבה שהיא מעניקה לה.

גם כוכב הסדרה "יורשים" ג'רמי סטרונג זכה הלילה לראשונה בפרס על תפקידו במחזה "אויב העם". סטרונג ביקש להודות בנאומו לסדרנים ולצוות העובדים מאחורי הקלעים במחזה.

בתוך כך, ההפקה שזכתה במספר הגדול ביותר של פרסים הלילה הייתה הפקת המחזה Stereophonic שקיבלה חמישה פרסים, בראשם למחזה הטוב ביותר. המחזה שלטענת המבקרים נכתב בהשראת סיפורה של להקת "פליטווד מק", עשה היסטוריה בחודש אפריל כשקיבל את מספר המועמדויות הגדול בתולדות הטקס - 13 מועמדויות. בפרס המחזמר הטוב ביותר זכה העיבוד המוזיקלי לרומן "נערי הכרך", שקטף בטקס שלושה פרסים נוספים.

רשימת הזוכים המלאה

המחזה הטוב ביותר - Stereophonic

המחזמר הטוב ביותר - "נערי הכרך"

החידוש הטוב ביותר של מחזה - Appropriate

החידוש הטוב ביותר של מחזמר - Merrily We Roll Along

השחקן הראשי הטוב ביותר במחזה - ג'רמי סטרונג, "אויב העם"

השחקנית הראשית הטובה ביותר במחזה - שרה פולסון, Appropriate

השחקן הראשי הטוב ביותר במחזמר - ג'ונתן גרוף, Merrily We Roll Along

השחקנית הראשית הטובה ביותר במחזמר - מליה ג'וי מון, Hell’s Kitchen

שחקן המשנה הטוב ביותר במחזה - וויל בריל, Stereophonic

שחקנית המשנה הטובה ביותר במחזה - קארה יאנג, Purlie Victorious

שחקן המשנה הטוב ביותר במחזמר - דניאל רדקליף, Merrily We Roll Along

שחקנית המשנה הטובה ביותר במחזמר - קסיה לואיס, Hell’s Kitchen

התסריט הטוב ביותר של מחזמר - שאינה טאוב, Suffs

המוזיקה המקורית הטובה ביותר - שאינה טאוב, Suffs

עיצוב הבמה הטוב ביותר במחזה - דייוויד זין, Stereophonic

עיצוב הבמה הטוב ביותר במחזמר - תום סקוט, "קברט"

עיצוב התלבושות הטוב ביותר במחזה - דדה אייט, Jaja’s African Hair Braiding

עיצוב התלבושות הטוב ביותר במחזמר - לינדה צ'ו, "גטסבי הגדול"

עיצוב התאורה הטוב ביותר במחזה - ג'יין קוקס, Appropriate

עיצוב התאורה הטוב ביותר במחזמר - בריאן מקדוויט והאנה ס. קים, "נערי הכרך"

עיצוב הסאונד הטוב ביותר במחזה - ריאן רומרי, Stereophonic

עיצוב הסאונד הטוב ביותר במחזמר - קודי ספנסר, "נערי הכרך"

הבימוי הטוב ביותר של מחזה - דניאל אאוקין, Stereophonic

הבימוי הטוב ביותר של מחזמר - דניה טיימור, "נערי הכרך"

הכוריאוגרפיה הטובה ביותר - ג'סטין פק, "אילינוי"

האורקסטרציה הטובה ביותר - ג'ונתן טוניק, Merrily We Roll Along