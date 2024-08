לאור הביקוש: "אואזיס" הכריזו על שלושה מופעים נוספים

להקת "אואזיס" הכריזה הבוקר (חמישי) על שלוש הופעות נוספות בקיץ 2025. ההופעות הנוספות יתקיימו ב-16 ביולי במנצ'סטר, ב-30 ביולי באצטדיון וומבלי בלונדון וב-12 באוגוסט באדינבורו. לדברי הלהקה, ההופעות נוספו עקב ביקוש חסר תקדים להרשמה מוקדמת לרכישת כרטיסים.

