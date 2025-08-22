ההחלטה אינה מבשרת טובות עבור לייל מננדז, שעניינו יידון בפני ועדת השחרורים בהמשך היום • האחים רצחו את הוריהם בביתם בבוורלי הילס באוגוסט 1989, כשהיו בני 21 ו-18 • העניין המחודש בתיק גבר בעקבות שידור סדרת הדרמה "מפלצות: הסיפור של לייל ואריק מננדז" שעלתה בנטפליקס לפני שנה

נדחתה בקשת החנינה של אריק מננדז, שהורשע עם אחיו ברצח הוריו

ועדת השחרורים בקליפורניה דחתה היום (שישי) לפנות בוקר את בקשת החנינה של אריק מננדז, שהורשע יחד עם אחיו לייל ברצח הוריהם בשנת 1989. ההחלטה אינה מבשרת טובות עבור לייל מננדז, שעניינו יידון בפני ועדת השחרורים בהמשך היום.

ההחלטה התקבלה בתום שימוע וירטואלי שנמשך 10 שעות, וכלל הצהרות של נציג משרד התובע המחוזי של לוס אנג'לס, של אריק מננדז עצמו, ושל יותר מתריסר קרובי משפחה של מננדז שתומכים בחנינה ונחשבים גם הם לקורבנות של הפשע שביצעו האחים. כעת משנדחתה בקשתו, מננדז אינו זכאי להגיש בקשה נוספת לחנינה עד לשנת 2028.

בחודש מאי השנה הפחית שופט בית המשפט המחוזי של לוס אנג'לס, מייקל ג'סיק, את גזר הדין שהוטל על האחים בגין רצח הוריהם, ממאסר עולם ל-50 שנה עד מאסר עולם עם זכאות לשחרור על תנאי. המהלך המדובר איפשר לשניים להגיש את בקשת החנינה. הסיבה לשינוי גזר הדין נבעה מראיות חדשות לפיהן אבי המשפחה התעלל מינית בשני בניו.

אריק מננדז במהלך הדיון בעניינו, לפנות בוקר (צילום: גטי אימג'ס)

לייל ואריק מננדז רצחו את הוריהם חוזה וקיטי בביתם בבוורלי הילס באוגוסט 1989, כשהיו בני 21 ו-18. במשפטם טענו כי הוריהם התעללו בהם במשך שנים וכי ירו בהם מחשש לחייהם. לעומתם, טענה התביעה כי שני הצעירים רצחו את הוריהם מתוך תאוות בצע, בתקווה לקבל את הונם בירושה. הם נשפטו פעמיים בגין הרצח, כשבפעם הראשונה הגיע חבר המושבעים למבוי סתום ורק בפעם השנייה, בשנת 1996, האחים הורשעו ברצח מדרגה ראשונה ובקשירת קשר לרצח.

העניין המחודש בתיק האחים מננדז גבר בעקבות שידור סדרת הדרמה "מפלצות: הסיפור של לייל ואריק מננדז" שעלתה בשירות הסטרימינג נטפליקס בספטמבר 2024. את הסדרה יצרו ראיין מרפי ואיאן ברנן. בטקס פרסי האמי שיתקיים בחודש הבא, מועמדת הסדרה ל-11 פרסים, בראשם למיני-סדרה הטובה ביותר ולשחקן הראשי במיני-סדרה, עליו מועמד קופר קוץ' שגילם בה את אריק מננדז.