טרגדיה על סט הצילומים: עוזר הבמאי של "אמילי בפריז" התמוטט ומת בוונציה

דייגו בורלה, בן 47, מת מהתקף לב במהלך צילומי סיום העונה החמישית של הסדרה המצליחה של נטפליקס • האירוע התרחש במלון יוקרתי בוונציה, וצילומי הסדרה הופסקו עד להודעה חדשה • לא ברור אם המוות הטראגי ישפיע על מועד עליית העונה בדצמבר

דייגו בורלה, עוזר במאי בסדרת הלהיט של נטפליקס "אמילי בפריז", התמוטט ומת במהלך צילומי העונה החמישית של הסדרה בוונציה. כך דיווח אמש (שישי) העיתון האיטלקי "לה רפובליקה".

על פי הדיווח, בורלה, בן 47, התמוטט מול צוות ההפקה ההמום, בזמן שהתכונן לצלם את סצנות הסיום של העונה הקרובה במלון "דניאלי" היוקרתי בעיר. צוות רפואה מיהר אל המלון בשעה 19:00 בערך ביום חמישי, אך אלה לא הצליחו להציל את חייו. העיתון הוסיף כי ההערכה היא שבורלה מת מהתקף לב.

בורלה נולד בוונציה בשנת 1978 והיה במאי ותסריטאי מוערך, שלמד והתמחה בערים שונות ברחבי העולם, בהן רומא, לונדון וניו יורק. על פי "לה רפובליקה", בורלה עבד גם כסופר, ופרסם אגדות וסיפורי ילדים.

צילומי העונה החמישית של "אמילי בפריז" החלו בוונציה ב-15 באוגוסט, והיו אמורים להסתיים ביום שני הקרוב. לאחרונה הודיעה ענקית הסטרימינג כי העונה החמישית של סדרת הלהיט תעלה לשידור ב-18 בדצמבר. בשל מותו של בורלה, צילומי הסדרה הופסקו ולא ידוע אם הטרגדיה תשפיע על מועד עליית העונה.