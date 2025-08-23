טרגדיה על סט הצילומים: עוזר הבמאי של "אמילי בפריז" התמוטט ומת בוונציה

טרגדיה בוונציה: עוזר הבמאי של "אמילי בפריז" התמוטט ומת
דייגו בורלה, בן 47, מת מהתקף לב במהלך צילומי סיום העונה החמישית של הסדרה המצליחה של נטפליקס • האירוע התרחש במלון יוקרתי בוונציה, וצילומי הסדרה הופסקו עד להודעה חדשה • לא ברור אם המוות הטראגי ישפיע על מועד עליית העונה בדצמבר
מחבר אלון פרוכטר
Getting your Trinity Audio player ready...
לילי קולינס בצילומי העונה החדשה של "אמילי בפריז"
לילי קולינס בצילומי העונה החדשה של "אמילי בפריז" צילום: Giulia Parmigiani/Netflix

דייגו בורלה, עוזר במאי בסדרת הלהיט של נטפליקס "אמילי בפריז", התמוטט ומת במהלך צילומי העונה החמישית של הסדרה בוונציה. כך דיווח אמש (שישי) העיתון האיטלקי "לה רפובליקה".

על פי הדיווח, בורלה, בן 47, התמוטט מול צוות ההפקה ההמום, בזמן שהתכונן לצלם את סצנות הסיום של העונה הקרובה במלון "דניאלי" היוקרתי בעיר. צוות רפואה מיהר אל המלון בשעה 19:00 בערך ביום חמישי, אך אלה לא הצליחו להציל את חייו. העיתון הוסיף כי ההערכה היא שבורלה מת מהתקף לב.

בורלה נולד בוונציה בשנת 1978 והיה במאי ותסריטאי מוערך, שלמד והתמחה בערים שונות ברחבי העולם, בהן רומא, לונדון וניו יורק. על פי "לה רפובליקה", בורלה עבד גם כסופר, ופרסם אגדות וסיפורי ילדים.

צילומי העונה החמישית של "אמילי בפריז" החלו בוונציה ב-15 באוגוסט, והיו אמורים להסתיים ביום שני הקרוב. לאחרונה הודיעה ענקית הסטרימינג כי העונה החמישית של סדרת הלהיט תעלה לשידור ב-18 בדצמבר. בשל מותו של בורלה, צילומי הסדרה הופסקו ולא ידוע אם הטרגדיה תשפיע על מועד עליית העונה.

עוד בנושא

לייל מננדז בזמן הדיון בבקשת החנינה שלו, לפנות בוקר

יממה אחרי אחיו: גם בקשת החנינה של לייל מננדז נדחתה

כוכבי הסדרה

למען ג'יימס ואן דר ביק: כוכבי "דוסון קריק" מתאחדים

תגיות |
בחירת העורכת
  • עשרות אלפי ילדים בעקבות שוקולד: ההשקה שהקריסה את קניון TLV
    רק בגלל שוקולד: עשרות אלפי ילדים הקריסו את קניון TLV
  • לייל מננדז בזמן הדיון בבקשת החנינה שלו, לפנות בוקר
    יממה אחרי אחיו: גם בקשת החנינה של לייל מננדז נדחתה
  • מילי בובי בראון עם בעלה ג'ייק בונג'יאובי, בחודש פברואר
    בגיל 21: כוכבת "דברים מוזרים" אימצה תינוקת
  • לאון טרוצקי, 1918
    85 שנים לרצח של המהפכן היהודי המפורסם בהיסטוריה
  • רועי ינובסקי
    איך חוזרים לשגרת החיים אחרי 300 יום בעזה?

אולי יעניין אותך