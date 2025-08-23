מושל קליפורניה שמחזיק בסמכות להפוך את ההחלטה, עשוי לשמש גורם מכריע בעתיד • האחים מננדז רצחו את הוריהם בביתם בבוורלי הילס ב-1989, כשהיו בני 21 ו-18 • העניין המחודש בתיק גבר בעקבות שידור הסדרה "מפלצות: הסיפור של לייל ואריק מננדז" שעלתה בנטפליקס בשנה שעברה

יממה אחרי אחיו: גם בקשת החנינה של לייל מננדז נדחתה

ועדת השחרורים של מדינת קליפורניה דחתה היום (שבת) לפנות בוקר את בקשת החנינה של לייל מננדז, שהורשע יחד עם אחיו אריק ברצח הוריהם בשנת 1989. אתמול דחתה הוועדה גם את בקשת השחרור של אריק לשחרור מוקדם מהכלא. ההחלטות מהוות מכה קשה עבור שני האחים בתום מאבק ממושך לשחרורם מהכלא.

ההחלטה התקבלה בתום שימוע וירטואלי שנמשך 11 שעות, וכלל הצהרות של נציג משרד התובע המחוזי של לוס אנג'לס, של לייל מננדז עצמו, ושל קרובי משפחה שתמכו בחנינה ונחשבים גם הם לקורבנות של הפשע שביצעו האחים. כעת משנדחתה בקשתו, מננדז אינו זכאי להגיש בקשה נוספת לחנינה עד לשנת 2028.

עם זאת, על אף החלטת הוועדה, ללייל כמו גם לאחיו אריק, קיימת עדיין תקווה לשחרור. מושל קליפורניה, גאווין ניוסאם, מחזיק בסמכות נדירה להפוך את ההחלטה, ושני האחים פועלים בנפרד לקבלת חנינה מהמושל ולקיום משפט חוזר.

האחים אריק (מימין) ולייל מננדז בזמן משפטם, מרץ 1990 (צילום: אי-פי)

נציבת ועדת השחרורים, ג'ולי גרלנד, אמרה בעת מתן ההחלטה כי לייל צריך להיות כמו האדם שהוא מציג את עצמו, כמי שמפעיל תוכניות לשיקום אסירים בכלא. "אנחנו סבורים שהחרטה שלך כנה", אמרה גרלנד. "היית אסיר למופת בדרכים רבות והפגנת פוטנציאל לשיקום. אבל למרות כל החיוביות החיצונית הזו, אנחנו רואים שאתה עדיין מתמודד עם תכונות אישיות אנטי-חברתיות כמו נטייה להונאה, צמצום חומרת המעשים והפרת כללים – תכונות שמסתתרות מתחת לפני השטח".

"אל תאבד תקווה, זה לא הסוף", גרלנד הוסיפה בדיון. "זאת הזדמנות עבורך להקדיש זמן כדי להוכיח וליישם את מה שאתה מטיף לו – מי שאתה ומה שאתה שואף להיות. אל תהיה מישהו אחר מאחורי דלתיים סגורות".

בחודש מאי השנה הפחית שופט בית המשפט המחוזי של לוס אנג'לס, מייקל ג'סיק, את גזר הדין שהוטל על האחים בגין רצח הוריהם, ממאסר עולם ל-50 שנה עד מאסר עולם עם זכאות לשחרור על תנאי. המהלך המדובר איפשר לשניים להגיש את בקשת החנינה. הסיבה לשינוי גזר הדין נבעה מראיות חדשות לפיהן אבי המשפחה התעלל מינית בשני בניו.

האחים לייל (מימין) ואריק מננדז בבית הסוהר, אוקטובר 2024 (צילום: אי-פי)

לייל ואריק מננדז רצחו את הוריהם חוזה וקיטי בביתם בבוורלי הילס באוגוסט 1989, כשהיו בני 21 ו-18. במשפטם טענו כי הוריהם התעללו בהם במשך שנים וכי ירו בהם מחשש לחייהם. לעומתם, טענה התביעה כי שני הצעירים רצחו את הוריהם מתוך תאוות בצע, בתקווה לקבל את הונם בירושה. הם נשפטו פעמיים בגין הרצח, כשבפעם הראשונה הגיע חבר המושבעים למבוי סתום ורק בפעם השנייה, בשנת 1996, האחים הורשעו ברצח מדרגה ראשונה ובקשירת קשר לרצח.

העניין המחודש בתיק האחים מננדז גבר בעקבות שידור סדרת הדרמה "מפלצות: הסיפור של לייל ואריק מננדז" שעלתה בשירות הסטרימינג נטפליקס בספטמבר 2024. את הסדרה יצרו ראיין מרפי ואיאן ברנן. בטקס פרסי האמי שיתקיים בחודש הבא, מועמדת הסדרה ל-11 פרסים, בראשם למיני-סדרה הטובה ביותר ולשחקן הראשי במיני-סדרה, עליו מועמד קופר קוץ' שגילם בה את אריק מננדז.