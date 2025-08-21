"תוקפים" במקום "מחבלים": הסקנדל החדש בפסטיבל טורונטו

"תוקפים" במקום "מחבלים": הסקנדל החדש בפסטיבל טורונטו
מנכ"ל פסטיבל הסרטים הקנדי, שספג ביקורות הטוענות כי צנזר את הסרט התיעודי על נעם תיבון ב-7 באוקטובר, חיבר תקציר שמתאר את מחבלי הנוח'בה כ"תוקפים"
מחבר דב גיל-הר
נעם תיבון, קמרון ביילי
נעם תיבון, קמרון ביילי צילום: יונתן זינדל, פלאש 90; גטי אימג'ס

מנכ"ל פסטיבל טורונטו, קמרון ביילי, חיבר תקציר לסרט התיעודי "הדרך בינינו: ההצלה האולטימטיבית", שמגולל את סיפורו של אלוף (במיל') נעם תיבון ב-7 באוקטובר, בו הוא מגדיר את מחבלי הנוח'בה של חמאס כ"תוקפים". התקציר המדובר פורסם הבוקר (חמישי) באתר האינטרנט הרשמי של הפסטיבל, לקראת פתיחת ההרשמה לרכישת הכרטיסים.

נעם תיבון (צילום: מתוך הסרט "הדרך בינינו: ההצלה האולטימטיבית")

"בבוקר 7 באוקטובר 2023, אמיר תיבון, סופר, היה בביתו עם משפחתו בקיבוץ נחל עוז, פחות מקילומטר מגבול עזה", נכתב בתקציר הסרט שפורסם באתר הפסטיבל. "אביו, אלוף (במיל') נעם תיבון, היה במרחק 85 ק"מ בתל אביב. כאשר אמיר, אשתו וילדיו שמעו את תוקפי חמאס מתקרבים לביתם, הוא הצליח להשיג את אביו".

נעם תיבון (צילום: מתוך הסרט "הדרך בינינו: ההצלה האולטימטיבית")

לפני כשבוע ביילי עצמו ביטל את השתתפות הסרט בפסטיבל הסרטים הבין-לאומי, בטענה כי לא ניתן אישור להשתמש בסרטונים שצילמו מחבלי חמאס. בעקבות לחץ בין-לאומי, הפסטיבל חזר בו והודיע כי הסרט יוקרן בו בכל זאת. הקרנת הבכורה העולמית של "הדרך בינינו: ההצלה האולטימטיבית" תתקיים ב-10 בספטמבר.

