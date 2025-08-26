טיילור סוויפט ובן זוגה טרוויס קלסי מאורסים

טיילור סוויפט ובן זוגה טרוויס קלסי מאורסים
כוכבת הפופ וכוכב הפוטבול הודיעו על אירוסיהם בפוסט משותף באינסטגרם, בו כתבו: "המורה לאנגלית והמורה לספורט שלכם מתחתנים" • בני הזוג מנהלים מערכת יחסים מתוקשרת מאז 2023
מחבר עמית הררי
טיילור סוויפט עם טרוויס קלסי לאחר הצעת הנישואין
טיילור סוויפט עם טרוויס קלסי לאחר הצעת הנישואין צילום: מתוך חשבון האינסטגרם הרשמי של סוויפט וקלסי

הזמרת והיוצרת האמריקנית טיילור סוויפט הכריזה היום (שלישי) על אירוסיה לכוכב הפוטבול האמריקני טרוויס קלסי.

המוזיקאית וחבר קבוצת קנזס סיטי צ'יפס, שניהם בני 35, הכריזו על אירוסיהם בפוסט משותף באינסטגרם, שכלל מספר תמונות מהצעת הנישואין הרומנטית שהתקיימה בגינה מלאה בפרחים. "המורה לאנגלית והמורה לספורט שלכם מתחתנים", כתבה סוויפט בפוסט שגרף יותר מ-20 מיליון לייקים תוך זמן קצר.

קלסי הציע נישואין עם טבעת שעיצב יחד עם קינדרד לובק מ-Artifex Fine Jewelry. היהלום הנוצץ הוא בחתך "Old Mine brilliant", וסוויפט הציגה אותו בגאווה בסדרת תמונות שמלוות את ההכרזה על האירוסים. בתמונה הראשונה נראה קלסי כורע ברך ומציע, בעוד סוויפט מניחה באהבה יד אחת על פניו. תמונות נוספות מציגות את השניים מתחבקים ויושבים על ספסל תחת חופת פרחים בגווני ורוד ולבן.

מוקדם יותר החודש, התארחה סוויפט לראשונה בפודקאסט של קלסי ואחיו ג'ייסון New Heights. מלבד הכרזתה על אלבום האולפן ה-12 שלה The Life of a Showgirl, דיברה סוויפט בפרק על הקשר שלה עם קלסי.

"ידעתי שהוא לא משוגע כבר בפעמים הראשונות שדיברנו", סוויפט אמרה אז. "פשוט הרגשתי שהוא באמת מנסה להכיר אותי בדרך מאוד טבעית, מאוד טהורה, מאוד רגילה". היא הוסיפה שקלסי מצליח להצחיק אותה, אפילו מדברים פשוטים ויומיומיים. בהמשך, תיארה את שחקן הפוטבול כ"מגביר אנרגיה בחיים של כל מי שהוא נמצא בהם".

"הוא כמו כשאתה מצלם תמונה בטלפון ולוחץ על כפתור של חיזוק צבעים – זה מה שאתה עושה לחיים של אנשים", היא שיתפה. בנוסף אמרה גם כי היא מעריכה את העובדה שקלסי לא שיפוטי, גם כשהוא לא מכיר כמעט כלום מהעולם שבאה ממנו.

