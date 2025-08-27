בן 16 הורשע בסיוע לתכנון פיגוע בהופעה של טיילור סוויפט בווינה

בית משפט בברלין גזר 18 חודשי מאסר על תנאי על מוחמד א', שהיה מעורב בתכנון פיגוע טרור בהופעותיה של הזמרת בשנה שעברה • המופעים, שהיו אמורים להתקיים באצטדיון "ארנסט האפל", בוטלו בעקבות מעצר החשודים • הרשויות מסרו כי המעורבים עברו תהליך הקצנה מקוון על ידי דאעש

בית משפט בברלין הרשיע אתמול (שלישי) נער בן 16 בסיוע לתכנון פיגוע טרור שסוכל בווינה בשנה שעברה, וכוון להופעה של הזמרת טיילור סוויפט. הנער, שמזוהה בפומבי בשם מוחמד א', נידון ל-18 חודשי מאסר על תנאי. הוא היה בן 14 כשהחל להיות מעורב בתכנון הפיגוע.

בשנה שעברה הייתה סוויפט אמורה להופיע באצטדיון "ארנסט האפל" בווינה מ-8 עד 10 באוגוסט, כחלק מסיבוב ההופעות הבין-לאומי שלה Eras Tour. עם זאת, חברת ההפקות Barracuda Music ביטלה את ההופעות ב-7 באוגוסט, לאחר ששני חשודים נעצרו בעיירה טרניץ, שמחוץ לווינה יום קודם לכן. חשוד שלישי נעצר ב-8 באוגוסט.

במסיבת עיתונאים שהתקיימה לאחר המעצרים, מסרו הרשויות כי החשודים עברו תהליך הקצנה באמצעות האינטרנט על ידי ארגון הטרור דאעש.

"זה שהיה עלינו לבטל את ההופעות בווינה היה הרסני", כתבה טיילור סוויפט לאחר שחתמה את חלקו האירופי של סיבוב ההופעות שלה בלונדון. "הסיבה לביטולים מילאה אותי בתחושת פחד חדשה ובכמות עצומה של אשמה, כי כל כך הרבה אנשים תכננו להגיע להופעות האלה. אבל גם הרגשתי תודה עצומה לרשויות, כי בזכותן, התאבלנו על הופעות – ולא על חיים".

בשנה שעברה צוטט ראש אגף ביטחון המדינה והמודיעין של אוסטריה, עומר חאג'אווי-פירכנר, אומר לסוכנות הידיעות AP שהחשוד המרכזי, שמזוהה בפומבי בשם בראן א', "רצה לבצע פיגוע באזור שמחוץ לאצטדיון, ולהרוג כמה שיותר אנשים באמצעות סכינים או אף באמצעות מטעני חבלה שהוא הכין". החקירה בעניינו של בראן א' עדיין נמשכת.