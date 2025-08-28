"נלחם בכל דרך במחלה": עולם התרבות נפרד מרמי הויברגר

מותו הפתאומי של השחקן רמי הויברגר הבוקר (חמישי) בגיל 61 הכה בתדהמה את עולם התרבות הישראלי.

"ברוך דיין האמת, קיבלתי בצער את הידיעה על פטירתו של רמי הויברגר", ספד לו שר התרבות והספורט מיקי זוהר. "רמי היה שחקן ענק שריגש, הצחיק ונכנס ללב של כולנו. הוא השאיר חותם בלתי נשכח ביצירות כמו 'החמישייה הקאמרית', 'שבתות וחגים', 'מבצע סבתא' ובתפקידיו הרבים על בימות התיאטרון. הוא גילם דמויות שהפכו לחלק מההוויה הישראלית, ויחסר מאוד לעולם התרבות ולכולנו. יהי זכרו ברוך".

"רמי, נפגשנו לפני ארבע שנים, באחת התקופות האפלות והמאתגרות בחייך", ספד לו גיא נתיב, במאי הסרט "גולדה" בו שיחק. "שוחחנו ארוכות על גולדה, דיין ומלחמת יום כיפור, ועל כמה שהעיוורון המנהיגותי לא השתנה (זה היה ב־2021). באחד הלילות סיפרת לי שאתה מרגיש חיבור עמוק לדמותו של דיין השבור, העגום והמרוסק של 73 – ושדווקא עכשיו, בעיצומם של הימים הקשים שלך, לגלם את דיין מרגיש לך נכון".

הויברגר עם הלן מירן, מתוך "גולדה" (באדיבות סרטי יונייטד קינג)

"ואכן, היה מרתק להביט מהצד בתהליך ובדמות שיצרת – מההיבריס, האגו והעיוורון ועד להתרסקות, הכאוס, ההלם וההודאה בכישלון", הוא המשיך. "גילמת את דיין ללא טיפת אגו, חשוף לגמרי, בכנות ובפגיעות נדירה, מלא בחמלה. בסצנות עם הלן (מירן) נוצר ביניכם חיבור אינטימי. היא הכילה את הקושי שלך, לא שאלה דבר – ורק בסוף יום צילומים אחד אמרה לך: 'רמי, אתה שחקן נדיר. תודה'".

"בדרך חזרה למלון נפגשנו, ופרצת בבכי", נתיב כתב עוד. "אמרת לי תודה על שנתתי לך הזדמנות לצאת מהמקום האפל שבו היית, לחודש של יצירה עם אחת השחקניות הגדולות בדורנו. אז תודה לך, רמי, על שנים רבות של יצירה משובחת – בקולנוע, בתיאטרון ובטלוויזיה. תמיד תישאר בליבי כמנהיג טראגי וכריזמטי, עם לב שבור ומלא נשמה".

"רמי בשבוע האחרון גסס", אמר חברו של הויברגר, המוזיקאי זיו רובינשטיין בריאיון ליואב זהבי ורועי קייס בכאן רשת ב. "לפנות בוקר, בערך בשעה 02:30, הבן שלו עדכן אותנו בקבוצה של החברים הקרובים של רמי. לכל שכונה יש את הפרלמנט של הבית קפה. לאט-לאט רמי נעלם כי הטיפולים הלכו והפכו להיות תכופים יותר".

"הוא נלחם בכל דרך במחלה הזאת", שיתף רובינשטיין. "הדיבור היה על כרוניקה של מוות ידוע מראש. יש איזו נחמה כי השבועיים האחרונים היו סבל בלתי יתואר. הוא היה איש מצחיק, זה היה תפקידו בעולם. הוא היה איש צבעוני מאוד, אבל עם זאת כשמכירים אדם מקרוב - לעתים יש בחברות משהו שגורמת לך לסלוח, גם על מעשים שלא היית סולח אם לא היית חבר של הבן אדם הזה".