טקס האשכבה לרמי הויברגר: "האדם הכי חד ומסור שפגשתי"

חברים מתעשיית הבידור סיפרו על השחקן רמי הויברגר בטקס האשכבה. דב נבון ספד לו בדמעות: "אתה באמת אירוע יוצא דופן, יהלום לא מלוטש, זכיתי להיות חלק ממך" • הויברגר הלך לעולמו אמש בגיל 61 לאחר מאבק במחלת הסרטן, הניח אחריו ארבעה ילדים

טקס האשכבה של השחקן והבמאי רמי הויברגר, כוכב "החמישייה הקאמרית" ו"מבצע סבתא", התקיים היום (שישי) בתיאטרון הלאומי הבימה.

בטקס הספידו את הויברגר חברים רבים מתעשיית הבידור. דב נבון הספיד בדמעות: "רמי, בחיים לא חשבתי שאהיה במעמד הזה של להספיד. נמנעתי מזה ושוב אתה דוחף אותי לעשות את הדבר הנכון למרות הפחד. אני אוהב אותך אתה יודע. ותמיד ידעתי שאתה אוהב אותי. הכרנו שני צעירים ונתנו יד אחד לשני. נפגשנו בניסן נתיב. ידענו דברים עמוקים והשתמשנו אחד בשני כדי להגן על עצמנו. הרגשתי הכי מוגן לצידך והכי קרוב למקום שהכי פחדתי ממנו. בתקופה האחרונה עשינו צעד נוסף, השמיים הובילו אותנו להתקרבות. אתה באמת אירוע יוצא דופן, יהלום לא מלוטש, יפיפה, קורן, זכיתי להיות חלק ממך. לימדתי אותי להיות מספיק אמיץ כדי להיפרד. רמי אני אוהב אותך ואתגעגע אליך".

"חשבתי על הכוח של האיש הזה, איך אני רוצה להיות כזה. לא להגיד כלום ולהביע כל כך הרבה", שיתף השחקן דביר בנדק. "משם היו לנו שני עשורים שנפגשנו כמה פעמים אבל אני רוצה לדבר על הפרידה שלנו המקצועית. נסענו לחודשיים צילומים בלונדון של גולדה ולא תיארתי לעצמי שאהיה הפיליפיני של רמי. ראיתי שקשה לו עם טכנולוגיה ולא ידעתי שעד כדי כך. הגענו לשדה התעופה והגענו לביזנס והוא שאל למה צריך את זה. הדיילת ממש ביקשה שאשמור עליו".

בנדק המשיך: "ואז היינו מגיעים לסט. ובסט הוא היה האיש הכי חד שפגשתי בחיים, חד ומסור, מקשיב ומסתכל בעיניים. בעיקר נותן, נמצא שם בשבילך. כולנו מכירים את הפרטנרים שלנו, הוא הקפיד להיות פרטנר נפלא וזה היה מעורר השראה ואני אוהב אותו מאוד, ואני מצטער על האובדן שלכם, של כולנו. שינוח בשלום חברים".

הויברגר הלך לעולמו אמש בגיל 61, לאחר שבחודש אפריל האחרון חשף בריאיון בתוכנית "אינטימי" עם רפי רשף בקשת 12, כי הוא מתמודד עם מחלת הסרטן. הויברגר הניח אחריו ארבעה ילדים.

את הפריצה הגדולה שלו עשה בתוכנית הסאטירה "החמישייה הקאמרית" ששודרה בשנים 1993 עד 1997, לצד מנשה נוי, קרן מור, דב נבון ושי אביבי. בשנת 1993 גילם את יוסף באו בסרטו של סטיבן ספילברג "רשימת שינדלר". בנוסף, השתתף בסרטים "כלבים לא נובחים בירוק" של אורנה ויוחנן רביב, "מבצע סבתא" של דרור שאול בו גילם את קרמבו ו"מתנה משמיים" של דובר קוסאשווילי.