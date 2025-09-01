כוכבת "בית הקלפים" עזבה את ארה"ב: "אמריקה היא בלגן גדול"

רובין רייט, מהכוכבות הגדולות של הוליווד, חשפה בריאיון ל"טיימס" הבריטי כי בחרה להתרחק מהלחץ והמירוץ האין-סופי במולדתה לטובת מגורים באנגליה • רייט שיתפה כי היא מתכננת לקחת פסק זמן מהקריירה וכי מצאה אהבה חדשה

כוכבת הקולנוע האמריקנית רובין רייט ("בית הקלפים", "הנסיכה הקסומה") הצטרפה לשחקניות אלן דג'נרס ורוזי אודונל שעזבו את ארצות הברית. בכתבת פרופיל שפורסמה אתמול (ראשון) בעיתון "הטיימס" הבריטי, שיתפה רייט בת ה-59 כי בתקופה האחרונה היא מתגוררת בבריטניה.

"אמריקה היא בלגן אחד גדול", אמרה רייט לעיתון הבריטי, מבלי להתייחס מפורשות לפוליטיקה או לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. על החיים בבריטניה לעומת זאת, אמרה רייט: "אני אוהבת לחיות במדינה הזאת. יש כאן חירות להיות עצמך, האנשים כל כך אדיבים. הם חיים, לא תקועים ברכב בפקקים, לחוצים משיחות טלפון ואוכלים בו כריך. ככה זה באמריקה - הכול מרדף, תחרות ומהירות".

באשר לקצב החיים בממלכה, אמרה רייט כי אחרי שנים בהן התעוררה בביתה בלוס אנג'לס לרעש בנייה ושיפוצים של השכנים, בבריטניה היא מתעוררת לקול ציוץ ציפורים. "כולם שם בונים וילות ענקיות ואני פשוט סיימתי עם כל זה - אני אוהבת את השקט. וגם, סוף-סוף מצאתי את האחד שלי", אמרה על בן זוגה הנוכחי, האדריכל הנרי סמית', אותו פגשה בפאב מקומי.

על אף שבקרוב תככב במותחן הפסיכולוגי The Girlfriend שיעלה בשירות "פריים וידאו" של אמזון, השחקנית הוותיקה אמרה בריאיון כי היא מתכננת לקחת בקרוב פסק זמן מהעבודה ולהשתקע סמוך לחופי אנגליה. "זה משחרר לסיים עם הכול", אמרה רייט. "לסיים עם החיפושים, עם החיטוטים ועם ההסתפקות ב-60% ממה שרצית".

רייט, ילידת טקסס, פרצה לראשונה בתפקיד הנסיכה באטרקאפ בסרט הקאלט "הנסיכה הקסומה" של הבמאי רוב ריינר בשנת 1987. מאז כיכבה בסרטים רבים בהם "פורסט גאמפ", "בלתי שביר", "נערה עם קעקוע דרקון" ו"וונדר וומן". על תפקידה בסדרת הדרמה "בית הקלפים" זכתה בפרס גלובוס הזהב והייתה מועמדת שמונה פעמים לפרס אמי. לרייט, שהייתה נשואה שלוש פעמים, שני ילדים מנישואיה לשחקן שון פן.