גאווה ישראלית: הסדרה החדשה של חגי לוי הוקרנה בפסטיבל ונציה

הערב התקיימה הקרנת הבכורה העולמית של "אתי", שמבוססת על יומניה של אתי הילסום • הסדרה מתארת את חייה כיהודייה באמסטרדם תחת הכיבוש הנאצי • על השטיח האדום צעדו לצד לוי כוכבי הסדרה יוליה וינדשבאואר וסבסטיאן קוך

בפסטיבל הסרטים של וונציה התקיימה הערב (שני) הקרנת הבכורה העולמית של סדרת הדרמה "אתי", של התסריטאי והבמאי הישראלי חגי לוי.

"אתי" היא עיבוד מודרני לסיפורה האמיתי של אתי הילסום, אישה שהפכה לסמל של תקווה והתנגדות בהולנד הכבושה בידי הנאצים. הסדרה מבוססת על יומניה של הילסום ועוקבת אחר מסעה הפנימי בין השנים 1941 ל-1943. כיהודייה באמסטרדם הכבושה, גילתה הילסום כוחות נפשיים וביצעה מעשי סולידריות מרגשים.

בסדרה מככבים השחקנית האוסטרית יוליה וינדשבאואר בתפקיד הילסום, סבסטיאן קוך בתפקיד הפסיכו-כירולוג הגרמני יוליוס שפיר, יבגניה דודינה בתפקיד אמה של הילסום, ריבה, חייס נאבר וקלייר בנדר. הסדרה היא קו-פרודוקציה צרפתית, גרמנית והולנדית שנוצרה בשיתוף ערוץ הטלוויזיה הגרמני-צרפתי Arte וחברת ההפקה הבין-לאומית Sipur.

יוליה וינדשבאואר, מתוך "אתי" (צילום: Anne Wilk)

על השטיח האדום צעדו חגי לוי כשלצדו יוליה וינדישבאוור, סבסטיאן קוך, קלייר בנדר, ליאופולד ויטה, והמפיקה יעל פוגל. המפיק הישראלי אמיליו שנקר מנכ"ל Sipur ליווה אף הוא את לוי בפסטיבל.

לוי, בן 62, יצר וביים בעבר את סדרת הדרמה המצליחה "בטיפול". בשנת 2015 זכה לוי בפרס גלובוס הזהב על סדרת הדרמה האמריקנית "הרומן". בנוסף, יצר את הסדרות "הנערים" ו"תמונות מחיי נישואין" ששודרו ברשת HBO.