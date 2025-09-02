עם מירי מסיקה וששון גבאי: המחזמר "ביקור התזמורת" מגיע לישראל

המחזמר עטור הפרסים, המבוסס על סרטו המצליח של ערן ריקלין, יגיע לראשונה לישראל בינואר 2026 בהפקת ברודוויי המקורית • מסיקה השתתפה בהפקה הלונדונית של המחזמר לצד אלון אבוטבול, גבאי שיחק בסרט המקורי לצד רונית אלקבץ

"ביקור התזמורת" (The Band's Visit), אחד ממחזות הזמר המצליחים והמוערכים של השנים האחרונות, יעלה לראשונה בישראל בהפקה המקורית מברודוויי, למספר הופעות מוגבל בינואר 2026.

המחזמר עטור השבחים, שזכה ב-10 פרסי טוני, בהם למחזמר הטוב ביותר, המוזיקה המקורית הטובה ביותר והבימוי הטוב ביותר, יעלה בהיכל שלמה בתל אביב, כשאת התפקידים הראשיים יגלמו ששון גבאי ומירי מסיקה.

ההפקה, שהוצגה מאות פעמים בברודוויי ועשרות פעמים בתיאטרון "דונמאר" בלונדון, היא עיבוד בימתי לסרטו של ערן ריקלין שבמרכזו תזמורת המשטרה של אלכסנדריה שמגיעה בטעות לעיירה ישראלית נידחת – ומוצאת שם יותר ממה שציפתה. סרטו של ריקלין משנת 2007 זכה בשמונה פרסי אופיר, בראשם לסרט העלילתי הטוב ביותר, לבימוי הטוב ביותר וכן פרסי המשחק שהוענקו לששון גבאי ולרונית אלקבץ.

בשנת 2016 עובד הסרט לראשונה למחזמר שכתב איתמר מוזס עם שירים מאת דייוויד יזבק. ההפקה, בכיכובם של טוני שלהוב וקתרינה לנק, הוצגה תחילה ב-Linda Gross Theater באוף-ברודוויי ובהמשך בתיאטרון Ethel Barrymore בברודוויי, שם זכתה להצלחה אדירה. בשנת 2018 הצטרף גבאי להפקה כשחזר לגלם את מפקד התזמורת, תאופיק, במקום שלהוב.

בשנת 2022 עלה המחזמר בווסט אנד בלונדון, שם הוצג במשך שלושה חודשים בהובלת אלון אבוטבול ומירי מסיקה. בשנת 2023 קיבלו אבוטבול ומסיקה מועמדות לפרס אוליבייה היוקרתי על תפקידיהם בהפקה.

המחזמר "ביקור התזמורת" יעלה ב-8 בינואר ל-15 הצגות בלבד. המופעים יתקיימו באנגלית וילוו בכתוביות בעברית. מחירי הכרטיסים נעים בין מחירי הכרטיסים ינועו בין 199 ל-389 שקלים.