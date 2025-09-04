הסרט העלילתי "קולה של הינד רג'ב" של הבימאית התוניסאית כאותר בן הניה, הוקרן אמש בבכורה עולמית בפסטיבל הסרטים של ונציה • הסרט זכה ל-23 דקות ו-50 שניות של מחיאות כפיים ולקריאות "תשוחרר פלסטין"• בהקרנה נכחו חואקין פיניקס ורוני מארה, שנמנים על מפיקי הסרט

סרט על מותה של ילדה פלסטינית זכה לתשואות בפסטיבל ונציה

הסרט "קולה של הינד רג'ב", סרט הדרמה העלילתי של הבימאית התוניסאית כאותר בן הניה, הוקרן לראשונה אמש (רביעי) בפסטיבל הסרטים של ונציה. עם תום ההקרנה נרשם שיא בפסטיבל הוותיק - 23 דקות ו-50 שניות של תשואות, שלוו בקריאות "תשוחרר פלסטין" והנפת דגל הרשות הפלסטינית.

הסרט, בהשתתפות השחקנית קלרה ח'ורי, חוזר אל האירועים שהובילו למותה של הילדה בת ה-6, הינד רג'ב יחד עם ארבעה בני משפחתה ושני אנשי הצלה, לאחר שרכבם נפגע מירי כוחות צה"ל כשניסו להימלט מהעיר עזה בינואר 2024.

#TheVoiceOfHindRajab star Motaz Malhees holds up a Palestinian flag during the 23-minute-plus ovation for the film in Venice, and the crowd chants, “Free Palestine” pic.twitter.com/69Pv2zNPQ1 — Deadline (@DEADLINE) September 3, 2025

עד כה מי שהחזיק בשיא מחיאות הכפיים בפסטיבל היה סרט הבכורה בשפה האנגלית של פדרו אלמודובר, "The Room Next Door" שהוקרן בוונציה בשנה שעברה, וזכה ל-18 דקות של תשואות. שיא מחיאות הכפיים הארוך ביותר שנרשם בפסטיבל קולנוע היה 22 דקות של תשואות לסרטו של גיירמו דל טורו, "המבוך של פאן", בפסטיבל קאן של 2006.

עם סיום ההקרנה, כשהחלו להישמע קריאות "תשוחרר פלסטין", אחד מכוכבי הסרט מועתז מלחיס הניף את דגל פלסטין. על פי דיווח באתר "דדליין", בזמן ההקרנה נראו ונשמעו כמה צופים בוכים, חלקם אף המשיכו לבכות גם לאחר שהסרט הגיע לסיומו.

#TheVoiceOfHindRajab executive producers Joaquin Phoenix and Rooney Mara hug the cast after the world premiere of the film at the #VeniceFilmFestival pic.twitter.com/edXH5ZY7dy — Deadline (@DEADLINE) September 3, 2025

בשבוע שעבר, כמה מהכוכבים הבולטים של הוליווד הצטרפו להפקת הסרט כמפיקים בכירים, ביניהם בראד פיט, חואקין פיניקס ואשתו רוני מארה, אלפונסו קוארון וג'ונתן גלייזר. פיניקס ומארה נכחו אמש בהקרנת הבכורה של הסרט וענדו סיכה אדומה עם הלוגו של ארגון Artists4Ceasefire בקריאה להפסקת אש.

בשבוע שעבר הכריזה תוניסיה כי בחרה בסרט כנציגה לטקס האוסקר של 2026 בקטגוריית הסרט הבין-לאומי הטוב ביותר.