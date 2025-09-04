בשידור חי: כוכב "אחוזת דאונטון" תקף את ישראל

יו בונוויל, כוכב הסרט "אחוזת דאונטון: הגמר הגדול", בחר לפתוח את הופעתו על השטיח האדום בהתייחסות למצב בעזה • בונוויל קרא לקהילה הבין-לאומית "לעשות יותר" נוכח האירועים ברצועה, עוד לפני שהתייחס לסרט החדש שחותם את סאגת "אחוזת דאונטון"

השחקן הבריטי יו בונוויל ניצל אמש (רביעי) את הופעתו בבכורת הסרט החדש "אחוזת דאונטון: הגמר הגדול" בכיכר לסטר בלונדון, כדי לקרוא ל"קהילה הבין-לאומית" להתערב במה שמתרחש בעזה.

בונוויל הוזמן על ידי כתבת ITV לדבר על הסרט האחרון בסאגת "אחוזת דאונטון", אך במקום זאת הישיר מבט למצלמה ופתח בסוגיית הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

"לפני שאדבר על הקסם והחביבות של הסרט הנפלא שלנו, מה שעומד לקרות בעיר עזה בלתי ניתן להצדקה, והקהילה הבין-לאומית חייבת לעשות יותר כדי להביא סוף לכך", אמר בונוויל.

"'אחוזת דאונטון' הוא סרט מקסים, והערב אנחנו הולכים לחגוג 15 שנה לסדרה", המשיך השחקן באותה נשימה. "זה הסיום הגדול, נהנינו לצלם אותו וזה מכתב אהבה למעריצים".

"אחוזת דאונטון: הגמר הגדול", הוא הסרט השלישי והאחרון בסדרת הסרטים שממשיכה את סדרת הטלוויזיה המצליחה של רשת ITV. הסרט מיועד להגיע לקולנוע בסוף השבוע הבא.