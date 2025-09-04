בשידור חי: כוכב "אחוזת דאונטון" תקף את ישראל

בשידור חי: כוכב "אחוזת דאונטון" תקף את ישראל
יו בונוויל, כוכב הסרט "אחוזת דאונטון: הגמר הגדול", בחר לפתוח את הופעתו על השטיח האדום בהתייחסות למצב בעזה • בונוויל קרא לקהילה הבין-לאומית "לעשות יותר" נוכח האירועים ברצועה, עוד לפני שהתייחס לסרט החדש שחותם את סאגת "אחוזת דאונטון"
מחבר אלון פרוכטר
Getting your Trinity Audio player ready...
יו בונוויל בפרימיירת "אחוזת דאונטון: הגמר הגדול" בלונדון, אמש
יו בונוויל בפרימיירת "אחוזת דאונטון: הגמר הגדול" בלונדון, אמש צילום: גטי אימג'ס

השחקן הבריטי יו בונוויל ניצל אמש (רביעי) את הופעתו בבכורת הסרט החדש "אחוזת דאונטון: הגמר הגדול" בכיכר לסטר בלונדון, כדי לקרוא ל"קהילה הבין-לאומית" להתערב במה שמתרחש בעזה.

בונוויל הוזמן על ידי כתבת ITV לדבר על הסרט האחרון בסאגת "אחוזת דאונטון", אך במקום זאת הישיר מבט למצלמה ופתח בסוגיית הסכסוך הישראלי-פלסטיני.

"לפני שאדבר על הקסם והחביבות של הסרט הנפלא שלנו, מה שעומד לקרות בעיר עזה בלתי ניתן להצדקה, והקהילה הבין-לאומית חייבת לעשות יותר כדי להביא סוף לכך", אמר בונוויל.

"'אחוזת דאונטון' הוא סרט מקסים, והערב אנחנו הולכים לחגוג 15 שנה לסדרה", המשיך השחקן באותה נשימה. "זה הסיום הגדול, נהנינו לצלם אותו וזה מכתב אהבה למעריצים".

"אחוזת דאונטון: הגמר הגדול", הוא הסרט השלישי והאחרון בסדרת הסרטים שממשיכה את סדרת הטלוויזיה המצליחה של רשת ITV. הסרט מיועד להגיע לקולנוע בסוף השבוע הבא.

עוד בנושא

כוכבי הסרט סאג'א קילאני, מועתז מלחיס, קלרה ח'ורי ועאמר חליחל בוונציה, אמש

סרט על מותה של ילדה פלסטינית זכה לתשואות בפסטיבל ונציה

נעם תיבון, קמרון ביילי

"תוקפים" במקום "מחבלים": הסקנדל החדש בפסטיבל טורונטו

תגיות |
בחירת העורכת
  • קולדפליי
    "כריס מרטין טיפש": סולן קולדפליי עצבן את הישראלים
  • אגם בוחבוט
    שרית חדד החדשה? צוללים לאלבום הראשון של אגם בוחבוט
  • אחמד א-רהווי, ראש ממשלת החות'ים
    מאחורי המתקפה על צמרת החות'ים
  • ערבים לזה | מנסור
    היוטיובר הדרוזי שנמצא בחזית ההסברה שלנו | ערבים לזה
  • בחור מזליף טיפות עיניים
    זום אין, משקפיים אאוט: טיפות העיניים שמשפרות את הראייה

אולי יעניין אותך