מרגו רובי וג'ייקוב אלורדי מככבים בעיבוד החדש של "אנקת גבהים"

כוכבי הקולנוע האוסטרלים נכנסים לנעליהם של קת'רין והית'קליף, בעיבוד חדש לרומן הקלאסי של אמילי ברונטה מ-1847 • הסרט שביימה התסריטאית זוכת האוסקר אמרלד פנל יגיע לקולנוע ב-12 בפברואר 2026

אולפני "האחים וורנר" הוציאו הלילה (חמישי) את הטריילר הרשמי לסרט "אנקת גבהים" בכיכובם של מרגו רובי וג'ייקוב אלורדי. את העיבוד החדש לרומן הקלאסי של אמילי ברונטה משנת 1847, ביימה התסריטאית זוכת האוסקר אמרלד פנל ("צעירה מבטיחה", "סלטברן"), שגם כתבה את התסריט. הסרט יגיע אל בתי הקולנוע בישראל ב-12 בפברואר 2026.

ספרה של ברונטה נחשב לאחת היצירות הספרותיות הגדולות בכל הזמנים מאז שיצא לאור בשנת 1847. במרכז העלילה, שמתרחשת באנגליה של ראשית המאה ה-19, ניצב הית'קליף, ילד נטוש שאומץ על ידי בעליה של אחוזה בשם "אנקת גבהים". במשך שנות שהותו באחוזה הוא נופל קורבן להתעללות ולהשפלה. במקביל נוצר קשר אישי ואינטימי בינו לבין קת'רין, בתו של בעל האחוזה.

"אנקת גבהים" עובד פעמים רבות הן לקולנוע, הן למסך הקטן. את העיבוד הקולנועי הידוע ביותר ביים וויליאם וויילר בשנת 1939, וכיכבו בו לורנס אוליבייה ומרל אוברון. בעיבוד הקולנועי מ-1970 כיכב טימותי דלטון ובזה של 1992 כיכבו רייף פיינס וז'ולייט בינוש בתפקידים הראשיים.

בחודש שעבר דיווח הגרדיאן הבריטי כי הסרט קיבל תגובות מעורבות בהקרנת מבחן מוקדמת. צופים ראשונים תיארו אותו כ"פרובוקטיבי באופן אגרסיבי". בחודש אפריל האחרון שיתף אלורדי בעבודה על הסרט בריאיון לאתר "דדליין". "ההופעה של כולם פשוט עוצרת נשימה", הוא אמר אז. "זה סיפור רומנטי מדהים, אפוס אמיתי ויפהפה ויזואלית. התסריט נפלא, התלבושות מדהימות".

רובי (35) כיכבה בשובר הקופות "ברבי" של גרה גרוויג, שהיה הסרט הרווחי ביותר של 2023 עם הכנסות של 1.4 מיליארד דולר. עוד קודם לכן כיכבה בסרטים "היו זמנים בהוליווד", "יחידת המתאבדים" ו"הזאב מוול סטריט". אלורדי (28) התפרסם כשהשתתף בסרט "דוכן הנשיקות" ובסדרה "אופוריה". מאז כיכב בסרטים "פריסילה" של סופיה קופולה ו"סלטברן" של אמרלד פנל ו"פרנקנשטיין" של גיירמו דל טורו שעתיד לעלות בנובמבר הקרוב.