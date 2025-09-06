הזוכים בפסטיבל ונציה: ג'ים ג'רמוש ו"הקול של הינד רג'ב"

ג'רמוש זכה בפרס אריה הזהב על סרטו "אבא, אימא, אחות, אח" • הסרט על מותה של ילדה פלסטינית במלחמה בעזה, זכה בפרס חבר השופטים • "זה סיפור של עם שלם שעובר רצח עם על ידי משטר ישראלי פושע שפועל בעוצמה", אמרה יוצרת הסרט בנאום הזכייה

פסטיבל הסרטים ה-82 של ונציה הגיע הערב (שבת) לסיומו עם ההכרזה על הזוכים בטקס הפרסים. פרס "אריה הזהב" לסרט הטוב ביותר הוענק לבמאי האמריקני ג'ים ג'רמוש על סרטו "אבא, אימא, אחות, אח". בפרס "אריה הכסף", פרס חבר השופטים הגדול, זכה "הקול של הינד רג'ב" של הבמאית הטוניסאית כאותר בן הניה.

הסרט, בהשתתפות השחקנית קלרה ח'ורי, חוזר אל האירועים שהובילו למותה של הילדה בת ה-6, הינד רג'ב יחד עם ארבעה מבני משפחתה ושני אנשי הצלה, לאחר שרכבם נפגע מירי כוחות צה"ל כשניסו להימלט מהעיר עזה בינואר 2024. הסרט שהקרנת הבכורה העולמית שלו התקיימה ביום רביעי בפסטיבל, התקבל בסיומו במחיאות כפיים שנמשכו יותר מ-20 דקות.

"קולה של הינד הוא קולה של עזה עצמה, הוא קריאה להצלה שטרם נענתה", אמרה בן הניה בנאום הזכייה שלה הערב. "קולה ימשיך להדהד עד שהצדק ייעשה. הסיפור שלה הינד הוא לא רק שלה. באופן טראגי הוא סיפור של עם שלם שעובר רצח עם שמבצע משטר ישראלי פושע שפועל בעוצמה".

"אימה של הינד, וויסאם ואחיה הקטן עיאד עדיין בעזה", הוסיפה יוצרת הסרט. "חייהם בסכנה. כך גם חייהם של אין-ספור אימהות, אבות וילדים שמתעוררים מדי יום למציאות של פחד, רעב והפצצות. אני קוראת למנהיגי העולם להציל אותם. הישרדותם היא עניין של צדק, של אנושיות ושל המעט שהעולם חייב להם. אני קוראת לסיומו של המצב הבלתי נתפס הזה. מספיק זה מספיק".

כאותר בן הניה לאחר קבלת פרס אריה הכסף, הערב (צילום: אי-פי)

בתוך כך, הבמאי והתסריטאי היהודי-אמריקני בני ספדי זכה בפרס הבימוי הטוב ביותר על סרטו "מכונת המחץ", בכיכובו של דוויין "דה רוק" ג'ונסון. הבמאי האיטלקי ג'יאנפרנקו רוסי זכה בפרס מיוחד של חבר השופטים על סרטו Sotto le nuvole. ואלרי דונזילי וז'יל מרשאן זכו בפרס התסריט הטוב ביותר על À pied d'œuvre שביימה דונזילי.

השחקן האיטלקי הוותיק טוני סרווילו זכה בפרס לשחקן הטוב ביותר, על תפקידו בסרט La Grazia של הבמאי האיטלקי פאולו סורנטינו. השחקנית הסינית שין ז'ילי זכתה בפרס לשחקנית הטובה ביותר, על תפקידה בסרט The Sun Rises on Us All, של הבמאי הסיני קאי שאנג'ון. השחקנית השווייצרית לונה וודלר זכתה בפרס השחקן המבטיח על שם מרצ'לו מסטרויאני, על תפקידה בסרט Silent Friend, של הבמאית ההונגרייה אילדיקו אניידי.

טוני סרווילו עם זכייתו בפרס על תפקידו בסרט La Grazia, הערב (צילום: אי-פי)

מוקדם יותר הערב הוכרזו הזוכים במסגרת "אוריזונטי", המסגרת המשנית של הפסטיבל, שמתמקדת בקולות חדשים ומבטיחים. הסרט En El Camino של הבמאי דיוויד פבלוס זכה בפרס הסרט הטוב ביותר. הבמאית אנופרנה רוי קיבלה את פרס הבימוי על סרט הביכורים שלה, Songs of Forgotten Trees. רוי, ילידת הודו, הקדישה חלק מנאומה למצב בעזה. "כל ילד ראוי לשלום, לחופש, לשחרור - ופלסטין אינה יוצאת מן הכלל", אמרה רוי. "אני ניצבת לצד פלסטין. אולי זה יכעיס את ארצי, אבל זה כבר לא משנה לי".

השנה, יושב ראש חבר השופטים בתחרות הראשית היה הבמאי האמריקאי אלכסנדר פיין ("נברסקה"), ולצדו שפטו השחקנית הברזילאית פרננדה טורס, הבמאי האיראני מוחמד רסולוף, הבמאי הצרפתי סטפן בריזה, הבמאית האיטלקייה מאורה דלפרו, השחקנית הסינית ז'או טאו והבמאי הרומני כריסטיאן מונג'יו.