יותר מ-1,000 אנשי תעשיית הקולנוע חתמו על התחייבות להימנע משת"פ עם מוסדות קולנוע ישראליים שלדבריהם "מעורבים ברצח עם ובאפרטהייד נגד העם הפלסטיני" • בין החותמים: זוכי האוסקר אוליביה קולמן, חאווייר ברדם, סוזן סרנדון וטילדה סווינטון

1,200 אמנים בהוליווד: לא נעבוד עם מוסדות קולנוע מישראל

הארגון הפרו-פלסטיני Film Workers for Palestine ("עובדי קולנוע למען פלסטין") הודיע היום (שני) כי יותר מ-1,000 אנשי תעשיית הקולנוע הבכירים, ביניהם שמות כמו אווה דוברני ואוליביה קולמן, חתמו על התחייבות להחרים מוסדות קולנוע ישראליים שלטענתם "מעורבים ברצח עם ובאפרטהייד נגד העם הפלסטיני".

ההודעה פורסמה באמצעות מכתב פומבי שפורסם באינסטגרם. על פי הצהרת הארגון, חתומים על המכתב 1,200 יוצרי קולנוע, שחקנים ועובדי תעשיית הסרטים, בהם: אדם מקיי, איימי לו ווד, אסיף קפדיה, אווה דוברני, איו אדבירי, בוטס ריילי, סינת'יה ניקסון, דברה ווינגר, אמה סליגמן, גאל גרסיה ברנל, האנה איינבינדר, אילנה גלייזר, חאווייר ברדם, ג'וש או'קונור, ג'ושוע אופנהיימר, לוקאס דונט, מארק רופאלו, מליסה באררה, מורגן ספקטור, אוליביה קולמן, ריז אחמד, סוזן סרנדון, טילדה סווינטון ויורגוס לנתימוס.

הקבוצה מסרה כי ההתחייבות נוצרה בהשראת תנועת "יוצרי קולנוע מאוחדים נגד אפרטהייד" (Filmmakers United Against Apartheid) מ-1987, שהוקמה על ידי הבמאים ג'ונתן דמי ומרטין סקורסזה בשיא שלטון האפרטהייד בדרום אפריקה.

"בהשראת תנועת 'יוצרי קולנוע מאוחדים נגד אפרטהייד', שסירבו להקרין את סרטיהם בדרום אפריקה תחת שלטון האפרטהייד, אנו מתחייבים שלא להקרין סרטים, לא להופיע ולא לעבוד עם מוסדות קולנוע ישראליים - כולל פסטיבלים, בתי קולנוע, תחנות שידור וחברות הפקה - שמעורבים ברצח עם ובאפרטהייד נגד העם הפלסטיני", נכתב בהתחייבות.

הארגון ציין "הלבנת פנים או הצדקה של רצח עם ואפרטהייד, ו/או שותפות עם הממשלה שמבצעת אותם", כדוגמאות לשיתוף פעולה.