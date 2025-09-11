תחת אבטחה כבדה: הדוקו על נעם תיבון הוקרן בפסטיבל טורונטו

סרטו התיעודי של בארי אבריץ', "הדרך בינינו: החילוץ האולטימטיבי", הוקרן אמש לראשונה בפסטיבל הסרטים הבין-לאומי בטורונטו • הקרנת הסרט התקיימה באולם מלא עד אפס מקום תחת אבטחה כבדה והפגנות מחוץ לאולם

הקרנת הבכורה העולמית של "הדרך בינינו: החילוץ האולטימטיבי", שמגולל את סיפורו של האלוף (במיל') נעם תיבון שיצא להציל את בנו ונכדותיו ב-7 באוקטובר, התקיימה אמש בפסטיבל הסרטים הבין-לאומי של טורונטו (TIFF). במאי הסרט בארי אבריץ' כמו גם תיבון ורעייתו גלי מיר-תיבון, התקבלו במחיאות כפיים לפני ההקרנה ובסיומה, באולם שהיה מלא עד אפס מקום.

ההקרנה התקיימה ללא תקריות חריגות. מחזיקי הכרטיסים נכנסו לאולם דרך אבטחה משטרתית משמעותית, שעלתה במספרה על קבוצה קולנית של מפגינים. בצד אחד של הרחוב הראשי החסום שסמוך לאולם ההקרנה, התגודדו עשרות מפגינים עם דגלי פלסטין, ומעברו השני עמדו מפגינים עם דגלי ישראל וקנדה. האבטחה בכניסה לאולם הייתה קפדנית מהרגיל, והבדיקות האיטיות הביאו לעיכוב של 15 דקות בתחילת ההקרנה.

על פי דיווח באתר החדשות הקנדי The Globe and Mail, בתוך האולם האווירה הייתה חמה, אך גם טעונה לפרקים. כאשר מנכ"ל הפסטיבל קמרון ביילי (שכזכור ביטל את ההקרנה וחזר בו) עלה לבמה כדי להציג את הסרט, הקהל קיבל אותו במחיאות כפיים מנומסות לצד שריקות בוז.

הפגנות מחוץ להקרנת הסרט בטורונטו, אמש (צילום: רויטרס)

"אני מודה לכם על שבאתם לצפות היום בסיפור העוצמתי שמוצג בסרט הזה, סיפור על משפחה שנתונה לאיום," אמר ביילי. "בעידן של אנטישמיות גוברת ומסוכנת, אני רוצה להתנצל על הכאב שגרמנו. ב-TIFF, אנחנו מאמינים בכוחה האוניברסלי של אמנות הקולנוע לעורר אמפתיה, גם כשהסיפורים מאתגרים את הנוחות שלנו. ההקרנה היום היא חשובה, ואני מבקש מכולכם לחוות את רגע הצפייה המשותפת בפתיחות ובכבוד".

"האמת הישראלית ניצחה אתמול בטורונטו את קמפיין השקרים", מסר הבוקר האלוף במיל' תיבון. "מול יותר מאלפיים צופים באולם מפוצץ עד אפס מקום, האמת שלנו נשמעה ונראתה. עברו כמעט שנתיים מאז 7 באוקטובר, היום שהותיר צלקת עמוקה במדינה שלנו שאני כל כך אוהב. כל יום במהלך השנתיים הללו, היו אנשים ברחבי העולם שניסו להכחיש, להשכיח ולמחוק את אותו יום נורא".

אולם הקרנת הסרט בטורונטו, אמש (צילום: George Pimentel)

"אתמול בערב, בהקרנת הבכורה של הסרט 'הדרך שבינינו: החילוץ האולטימטיבי', הפצנו את האמת", הוסיף תיבון. "כשהאורות כבו והסרט התחיל, האולם כולו היה עם העיניים על המסך. אני גאה להיות פה יחד עם אשתי גלי, השותפה שלי למסע, ולראות איך הסיפור שלנו מנצח את השקרים. הלוואי ולא היינו צריכים לספר את הסיפור הזה. אבל האמת הכואבת שהוצגה אתמול מול עיניים פקוחות ואוזניים קשובות, היא אמת שאנחנו חייבים להמשיך להציג ולהשמיע. גם אם זה קשה וכואב. גם אם יש מי שלא רוצים לדעת".

"ועם כל אלה, חזרתי ואמרתי ואני אמשיך לומר: 7 באוקטובר יסתיים רק כשנחזיר את כל החטופים למשפחותיהם", חתם תיבון את דבריו. "זו המשימה הכי דחופה שלנו, זו אבן הדרך לשיקום מדינת ישראל. נמשיך להילחם על האמת, ועל המדינה שלנו, בכל מקום".