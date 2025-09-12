רשות השידור ההולנדית הודיעה לא תשתתף בתחרות הזמר אם ישראל תמשיך לקחת בה חלק • הולנד מצטרפת לאירלנד, ספרד וסלובניה שקראו לבחינה מחודשת של השתתפות ישראל באירוויזיון

גם הולנד מאיימת: נפרוש מאירוויזיון 2026 אם ישראל תשתתף

רשות השידור של הולנד, AVROTROS, הודיעה היום (שישי) כי המדינה לא תשתתף באירוויזיון 2026, כל עוד ישראל תמשיך להיות חלק מהתחרות.

לדברי הרשות, השתתפותה של ישראל בתחרות מנוגדת לערכי האירוויזיון מאז הקמתו בשנת 1956 - שלום, שוויון וכבוד הדדי. בהצהרה שפרסמה הרשות נטען כי המצב ההומניטרי הקשה ברצועת עזה, לצד הפגיעה הקשה בחופש העיתונות, שכוללת חסימת דיווחים בין-לאומיים עצמאיים ומספר רב של הרוגים בקרב עיתונאים, אינם מתיישבים עם ערכי התחרות. עוד ציינו ברשות כי ממשלת ישראל התערבה באופן מוכח באירוויזיון האחרון שהתקיים בשווייץ ועשתה שימוש באירוע ככלי פוליטי, בניגוד לאופיו הא-פוליטי.

רשות השידור של הולנד מצטרפת לגופי שידור מספרד, סלובניה ואירלנד שביקשו לאחרונה מאיגוד השידור האירופי לקיים התייעצות בנושא. הכינוס הבא של ה-EBU בנושא צפוי להתקיים בחודש דצמבר 2025.