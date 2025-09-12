גם הולנד מאיימת: נפרוש מאירוויזיון 2026 אם ישראל תשתתף

גם הולנד מאיימת: נפרוש מאירוויזיון 2026 אם ישראל תשתתף
רשות השידור ההולנדית הודיעה לא תשתתף בתחרות הזמר אם ישראל תמשיך לקחת בה חלק • הולנד מצטרפת לאירלנד, ספרד וסלובניה שקראו לבחינה מחודשת של השתתפות ישראל באירוויזיון
מחבר עמית הררי
Getting your Trinity Audio player ready...
יוסט קליין, נציג הולנד לאירוויזיון 2024 במאלמו
יוסט קליין, נציג הולנד לאירוויזיון 2024 במאלמו צילום: אי-פי

רשות השידור של הולנד, AVROTROS, הודיעה היום (שישי) כי המדינה לא תשתתף באירוויזיון 2026, כל עוד ישראל תמשיך להיות חלק מהתחרות.

לדברי הרשות, השתתפותה של ישראל בתחרות מנוגדת לערכי האירוויזיון מאז הקמתו בשנת 1956 - שלום, שוויון וכבוד הדדי. בהצהרה שפרסמה הרשות נטען כי המצב ההומניטרי הקשה ברצועת עזה, לצד הפגיעה הקשה בחופש העיתונות, שכוללת חסימת דיווחים בין-לאומיים עצמאיים ומספר רב של הרוגים בקרב עיתונאים, אינם מתיישבים עם ערכי התחרות. עוד ציינו ברשות כי ממשלת ישראל התערבה באופן מוכח באירוויזיון האחרון שהתקיים בשווייץ ועשתה שימוש באירוע ככלי פוליטי, בניגוד לאופיו הא-פוליטי.

רשות השידור של הולנד מצטרפת לגופי שידור מספרד, סלובניה ואירלנד שביקשו לאחרונה מאיגוד השידור האירופי לקיים התייעצות בנושא. הכינוס הבא של ה-EBU בנושא צפוי להתקיים בחודש דצמבר 2025.

עוד בנושא

במבי ת'אג, נציגת אירלנד לאירוויזיון 2024 במאלמו

אירלנד מאיימת: נפרוש מאירוויזיון 2026 אם ישראל תשתתף

מרטין גרין, יובל רפאל

ישראל תשתתף באירוויזיון 2026? "הנושא יישאר על סדר היום"

תגיות |
בחירת העורכת
  • הלביש את הרב עובדיה יוסף ואת האפיפיור: הסוחר מסוריה שהפך למלך הבדים של ירושלים
    מלך הבדים: האיש שהלביש את הרב עובדיה והאפיפיור
  • גבול עזה פרוץ
    כיתת הכוננות לבד מול המחבלים: תחקיר הקרב על קיבוץ מגן
  • ישראלי בניו יורק אחרי אסון התאומים. 14.9.2001
    הארכיון זוכר: אסון התאומים מעיניים של ישראלים בניו יורק
  • תרבות הביטול
    מה היה הטיפ של הרב אורי זוהר לקולנוען המתחיל?
  • צרות של עשירים: אילון מאסק נפרד מהתואר "האיש העשיר בעולם"
    צרות של עשירים: אילון מאסק כבר לא "האיש העשיר בעולם"

אולי יעניין אותך