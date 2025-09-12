דיווח: אלו המדינות שצפויות לתמוך בהשתתפות ישראל באירוויזיון 2026

על רקע איומי פרישה מצד הולנד, אירלנד וסלובניה, מדינות מרכזיות באירופה בהן גרמניה, איטליה ושווייץ תומכות בהשתתפות ישראל בתחרות הקרובה • ההכרעה עשויה להגיע בהצבעה דרמטית בעצרת הכללית של ה-EBU בדצמבר

העיתון הבריטי "הטלגרף" פרסם היום (שישי) כי ברקע הצהרת רשויות השידור של הולנד, אירלנד וסלובניה, מתגבשות באיגוד השידור האירופי (EBU) שתי מחנות – בעד ונגד השתתפותה של ישראל באירוויזיון 2026.

על פי הפרסום, על המדינות שתומכות בהשתתפות ישראל בתחרות נמנות גרמניה ואיטליה, שתיים מחמש המדינות שנחשבות תורמות מרכזיות למימון התחרות. גם שווייץ - המארחת של התחרות בשנה שעברה ואוסטריה - המארחת של התחרות בשנה הבאה, תומכות בהשתתפות ישראל.

במקרה שהנושא יגיע להצבעה בעצרת הכללית של ה-EBU, שתתקיים בז'נבה ב-4 וב-5 בדצמבר, מציין העיתון כי גם יוון, קפריסין ואזרבייג'ן צפויות לתמוך בהשתתפות ישראל בתחרות.

הולנד, אירלנד וסלובניה כבר הבהירו כי לא ישתתפו באירוויזיון 2026 אם ישראל תיקח חלק בתחרות, בעוד שספרד, איסלנד ובלגיה ממתינות להחלטות העצרת הכללית בדצמבר לפני שיאשרו את השתתפותן ובכך משאירות את האפשרות לפרוש מהתחרות פתוחה.

יש לציין כי על פי חוקת ה-EBU, אם אכן תתקיים הצבעה על השעייתה או הרחקתה של ישראל, נדרש רוב מיוחד: לפחות שלושה רבעים מחברי האיגוד חייבים להשתתף בהצבעה, ומתוכם לפחות שלושה רבעים צריכים להצביע בעד ההרחקה.