אירופה נגדנו?

דיווח: אלו המדינות שצפויות לתמוך בהשתתפות ישראל באירוויזיון 2026

דיווח: אלו המדינות שיתמכו בהשתתפות ישראל באירוויזיון
על רקע איומי פרישה מצד הולנד, אירלנד וסלובניה, מדינות מרכזיות באירופה בהן גרמניה, איטליה ושווייץ תומכות בהשתתפות ישראל בתחרות הקרובה • ההכרעה עשויה להגיע בהצבעה דרמטית בעצרת הכללית של ה-EBU בדצמבר
מחבר דורית אסרף מזרחי
Getting your Trinity Audio player ready...
יובל רפאל בגמר אירוויזיון 2025 בבזל, בחודש מאי
יובל רפאל בגמר אירוויזיון 2025 בבזל, בחודש מאי צילום: גטי אימג'ס

העיתון הבריטי "הטלגרף" פרסם היום (שישי) כי ברקע הצהרת רשויות השידור של הולנד, אירלנד וסלובניה, מתגבשות באיגוד השידור האירופי (EBU) שתי מחנות – בעד ונגד השתתפותה של ישראל באירוויזיון 2026.

על פי הפרסום, על המדינות שתומכות בהשתתפות ישראל בתחרות נמנות גרמניה ואיטליה, שתיים מחמש המדינות שנחשבות תורמות מרכזיות למימון התחרות. גם שווייץ - המארחת של התחרות בשנה שעברה ואוסטריה - המארחת של התחרות בשנה הבאה, תומכות בהשתתפות ישראל.

במקרה שהנושא יגיע להצבעה בעצרת הכללית של ה-EBU, שתתקיים בז'נבה ב-4 וב-5 בדצמבר, מציין העיתון כי גם יוון, קפריסין ואזרבייג'ן צפויות לתמוך בהשתתפות ישראל בתחרות.

הולנד, אירלנד וסלובניה כבר הבהירו כי לא ישתתפו באירוויזיון 2026 אם ישראל תיקח חלק בתחרות, בעוד שספרד, איסלנד ובלגיה ממתינות להחלטות העצרת הכללית בדצמבר לפני שיאשרו את השתתפותן ובכך משאירות את האפשרות לפרוש מהתחרות פתוחה.

יש לציין כי על פי חוקת ה-EBU, אם אכן תתקיים הצבעה על השעייתה או הרחקתה של ישראל, נדרש רוב מיוחד: לפחות שלושה רבעים מחברי האיגוד חייבים להשתתף בהצבעה, ומתוכם לפחות שלושה רבעים צריכים להצביע בעד ההרחקה.

עוד בנושא

יוסט קליין, נציג הולנד לאירוויזיון 2024 במאלמו

גם הולנד מאיימת: נפרוש מאירוויזיון 2026 אם ישראל תשתתף

במבי ת'אג, נציגת אירלנד לאירוויזיון 2024 במאלמו

אירלנד מאיימת: נפרוש מאירוויזיון 2026 אם ישראל תשתתף

תגיות |
בחירת העורכת
  • הלביש את הרב עובדיה יוסף ואת האפיפיור: הסוחר מסוריה שהפך למלך הבדים של ירושלים
    מלך הבדים: האיש שהלביש את הרב עובדיה והאפיפיור
  • גבול עזה פרוץ
    כיתת הכוננות לבד מול המחבלים: תחקיר הקרב על קיבוץ מגן
  • ישראלי בניו יורק אחרי אסון התאומים. 14.9.2001
    הארכיון זוכר: אסון התאומים מעיניים של ישראלים בניו יורק
  • תרבות הביטול
    מה היה הטיפ של הרב אורי זוהר לקולנוען המתחיל?
  • צרות של עשירים: אילון מאסק נפרד מהתואר "האיש העשיר בעולם"
    צרות של עשירים: אילון מאסק כבר לא "האיש העשיר בעולם"

אולי יעניין אותך