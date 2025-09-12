באישור משפחתה: הלהיט של וויטני יוסטון קיבל גרסה חדשה - בקולה

הזמר הבריטי קאלום סקוט הוציא גרסה חדשה לשיר I Wanna Dance with Somebody, תוך שימוש בהקלטות המקוריות של יוסטון • ההפקה, שקיבלה את ברכת המשפחה של וויטני ושל היוצרים המקוריים, תופיע באלבום החדש של סקוט שייצא בחודש הבא

13 שנים לאחר מותה, אתמול (חמישי) יצא שיר חדש-ישן לזמרת וויטני יוסטון. האחראי לכך הוא הזמר הבריטי קאלום סקוט. מדובר בדואט בין סקוט ליוסטון, פרשנות חדשה לשיר I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me), באמצעות הקלטות הקול המקוריות של יוסטון.

"זה אפילו לא היה משהו שיכולתי לחלום שהוא יקרה, והעובדה שאני באמת עושה את זה היא אחד הרגעים הכי גדולים בקריירה שלי", אמר סקוט בריאיון לסוכנות הידיעות AP. לדבריו, השירה של יוסטון ליוותה את ילדותו הודות לאמו, והוא מתאר את יוסטון כאחת הזמרות המשפיעות ביותר עליו ועל רבים אחרים. "היא על-זמנית", אמר עליה סקוט.

ההפקה המוזיקלית לא הייתה יכולה לצאת לפועל ללא אישור של כמה גורמים. ראשית נדרשה הסכמתה של פאט יוסטון, גיסתה של וויטני והמנהלת של עזבונה וכן אישור חברת Primary Wave, שרכשה את זכויות היוצרים על להיטיה של יוסטון בשנת 2022.

פאט יוסטון סיפרה ל-AP כי הרעיון לגרסה של קאלום סקוט לשיר I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) הגיעה למעשה מ-Primary Wave. בחברה כבר הכירו את גרסת הכיסוי של סקוט לשיר, אותה ביצע בסיבוב ההופעות שלו עם אד שירן בשנת 2024. שם, סקוט הפך את הלהיט מ-1987 לבלדה ושילב אותה עם השיר Dancing On My Own של רובין.

לאחר ששמעה מה סקוט הצליח לעשות עם השיר ובהתחשב בכך ששנת 2025 מציינת 40 שנה לקריירה המוזיקלית של יוסטון, פאט הסכימה מיד. "אני אמרתי, אתם יודעים מה? זה מובן מאליו. זה בדיוק הסגנון של וויטני", היא אמרה. "וויטני הייתה זמרת בלדות, וזאת הסיבה שכולנו התאהבנו בה", הוסיפה. "וקאלום הפך את השיר לבלדה יפהפייה".

לפי סקוט, עיבוד להיט האייטיז הקצבי לבלדה הייתה מהלך הגיוני, משום שמילות השיר המקורי הן די מלנכוליות. "אתה רוצה לרקוד עם מישהו שאהב אותך, אתה לא באמת רוקד איתו", הוא אומר. "זה שיר על כמיהה".

סקוט פנה גם אל כותבי השיר המקוריים כדי לקבל את ברכת הדרך - צמד הכותבים ג'ורג' מריל ושאנון רוביקאם - שנענו מייד בחיוב. "יש אנשים שהיו באים ומוסיפים משהו, רק כדי להבליט את עצמם על יד וויטני. והוא היה אמיץ מספיק לפרק הכול ולהשאיר רק פסנתר אקוסטי, רק את וויטני, ואז לתת לה לשיר את הבית הראשון", אמר מריל. "וזה הרי הפרויקט שלו. בעיניי, זאת הבעת כבוד עצומה".

הגרסה החדשה של I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) תופיע באלבומו החדש של סקוט, Avenoir, שייצא ב-10 באוקטובר.