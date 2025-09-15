הלילה הגדול של תעשיית הטלוויזיה: טקס פרסי האמי יצא לדרך

את רשימת המועמדים הובילה השנה סדרת הדרמה "ניתוק" (Severance) של רשת אפל TV פלוס עם 27 מועמדויות • טקס פרסי האמי ה-77 מועבר בשידור חי בערוץ yes TV Drama ב-yes ובסטינג+

בתיאטרון "פיקוק" שבלוס אנג'לס יצא הלילה (שני) לדרך טקס פרסי האמי ה-77. טקס הפרסים מועבר בשידור חי בערוץ yes TV Drama ב-yes ובסטינג+.

זמן קצר לפני שהחל הטקס, ניצפו כמה ידוענים צועדים על השטיח האדום עונדים סיכה אדומה עם הלוגו של ארגון Artists4Ceasefire בקריאה לסיום המלחמה. את הסיכה ענדו בין היתר כוכבת "הלוטוס הלבן" איימי לו ווד וכוכבת הסדרה Hacks האנה איינבינדר.

מזדהות עם הפלסטינים: איילי לו ווד (מימין) והאנה איינבינדר, הלילה (צילום: גטי אימג'ס)

את רשימת המועמדים, שהוכרזו בחודש יולי, הובילה השנה סדרת הדרמה "ניתוק" (Severance) של רשת אפל TV פלוס עם 27 מועמדויות. הסדרה מתמקדת בעובדי התאגיד המסתורי "לומון תעשיות", שעוברים הליך שמנתק אותם מהזיכרונות האישיים שלהם בזמן שהותם במקום עבודתם.

כמדי שנה, שבוע בדיוק לפני הטקס המרכזי, הוענקו פרסי האמי היצירתי (Creative Arts Emmy Awards). בין הזוכים הבולטים נמנו תוכניות הריאליטי "אהבה על הרצף" ו-Queer Eye, השעשועון "ג'פרדי!" וסרט הדוקו "פי-ווי בתפקיד עצמו".

בנוסף, השחקנית זוכת האוסקר ג'ולי אנדרוז זכתה בפרס אמי לדיבוב הטוב ביותר, על תפקיד ליידי ויסלדאון בסדרת הלהיט "ברידג'רטון" של נטפליקס. נשיא ארצות הברית לשעבר ברק אובמה זכה בפרס על קריינות הסדרה "עולם של אוקיינוסים". ג'ימי קימל זכה בפרס על הנחיית השעשועון "מי רוצה להיות מיליונר?" ואלן קאמינג בפרס על הנחיית תוכנית הריאליטי "הבוגדים".

הטקס הערוך והמתורגם ישודר הערב בשעה 21:00 בערוץ yes TV Drama ב-yes ובסטינג+.

רשימת הזוכים המלאה

סדרת הדרמה הטובה ביותר



הסדרה הקומית הטובה ביותר



המיני-סדרה הטובה ביותר



תוכנית הריאליטי הטוב ביותר



תוכנית האירוח הטובה ביותר



תוכנית המערכונים הטובה ביותר



המשדר החגיגי הטוב ביותר



שחקנית ראשית בסדרת דרמה



שחקן ראשי בסדרת דרמה



שחקנית ראשית בסדרה קומית



שחקן ראשי בסדרה קומית



שחקנית ראשית במיני-סדרה



שחקן ראשי במיני-סדרה



שחקנית משנה בסדרת דרמה



שחקן משנה בסדרת דרמה



שחקנית משנה בסדרה קומית



שחקן משנה בסדרה קומית



שחקנית משנה במיני-סדרה



שחקן משנה במיני-סדרה



הבימוי הטוב ביותר בסדרת דרמה



הבימוי הטוב ביותר בסדרה קומית



הבימוי הטוב ביותר במיני-סדרה



התסריט הטוב ביותר בסדרת דרמה



התסריט הטוב ביותר בסדרה קומית



התסריט הטוב ביותר במיני-סדרה



התסריט הטוב ביותר בתוכנית מערכונים