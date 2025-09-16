סדרה ישראלית על 7 באוקטובר נרכשה לשידור ב-HBO

רשת השידור האמריקנית HBO Max רכשה את הסדרה הישראלית "שחר אדום" של yes על אירועי 7 באוקטובר • הסדרה, בכיכובם של יובל סמו, יעל אבקסיס, ליאור אשכנזי ומיכאל אלוני, תעלה בארצות הברית ביום השנה השני לטבח

ענקית הטלוויזיה האמריקנית HBO Max רכשה את הסדרה הישראלית "שחר אדום" מבית yes על אירועי השבת השחורה, ותשדר אותה ב-7 באוקטובר 2025. כך הודיעו הבוקר (שלישי) ב-yes.

"שחר אדום" היא מיני-סדרה ישראלית-אמריקנית שמבוססת על סיפורים אמיתיים שהתרחשו במתקפת הטרור של חמאס. הסדרה נוצרה בהפקה משותפת של חברת הטלוויזיה yes, יחד עם Fox Entertainment האמריקנית וחברות ההפקה "זואה פילמס" ו"ספארקס גו". את הסדרה יצרו עודד דוידוף ודניאל פינקלמן. מדובר בסדרה העלילתית הראשונה על מתקפת הטרור של חמאס שתשודר בארצות הברית ב-HBO Max.

ארבעת פרקי העונה הראשונה, שעלתה לשידור ביום השנה הראשון ל-7 באוקטובר, התמקדו בסיפורם של מתנדב "איחוד הצלה" אבי ג'אן, שירד עם חבריו באמבולנס להציל חיים; סבין תעסה שבן זוגה לשעבר נהרג כשקפץ על רימון ואחד מבניה נרצח; איה מידן, רוכבת אופניים מקיבוץ בארי שהסתתרה עם צעיר בדואי כששניהם היו מוקפים מחבלים נוח'בה ובשתי צעירות שהיו לכודות בתוך תא שירותים בטבח במסיבת נובה. בפרקים השתתפו השחקנים יובל סמו, יעל אבקסיס, נעמי לבוב וסוול אריאל אור.

ארבעת פרקי העונה השנייה, שתעלה לשידור ביום השנה השני ל-7 באוקטובר בישראל ובארצות הברית, יעסקו בסיפורם של פדוי השבי עומר שם טוב, הרבש"צית שהצילה את קיבוץ ניר-עם ענבל ליברמן ומשפחת גולן-חוגג מקיבוץ כפר עזה שניצלה מהתופת. בעונה החדשה משתתפים ליאור אשכנזי, מיכאל אלוני, אורי פרלמן, מורן רוזנבלט ונטע רוט.

"האירועים הטרגיים של 7 באוקטובר השפיעו על כולנו באופן עמוק", מסר פרננדו סזו, ראש אולפני Fox Entertainment. "מהרגע הראשון של הפקת הסדרה התייחסנו אליה ברגישות אך גם בתחושת דחיפות, תוך שמירה על כבוד הקורבנות והשורדים הגיבורים". דניאל פינקלמן, מייסד "ספארקס גו" ומיוצרי הסדרה, הוסיף כי "בימים שבהם האמת הפכה למושג שברירי, הדבר הנכון והעוצמתי לעשות הוא להביא סיפורים אנושיים שיפתחו את הלבבות ויביאו ליצירת שיח משמעותי".